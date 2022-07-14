普京簽新法：把“危害”俄羅斯安全的人統統關進監獄

俄羅斯/普京

俄羅斯總統普京簽署了一項法律，以嚴厲的監禁處罰被指控危害俄羅斯安全的人。至此，俄羅斯鎮壓了所有反對俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略進攻的聲音。

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據法新社說，根據周四俄羅斯總統普京簽署的新法規，任何人公開危害俄羅斯安全的行動，現在將被判處2至4年的監禁。如果是由媒體播放的呼籲，處罰可以增加到五年，如果是由有組織的團體發出的呼籲，處罰可以增加到七年。

普京還草擬了一份文件，加強對被指定為 "外國代理人 "的個人和組織的限制。法新社說，貼上這種身份標籤，被用來鎮壓對克里姆林宮的批評。

另一項措施規定，任何參與外國密謀有損俄羅斯利益的俄羅斯公民將被判處最高20年的監禁。

普京還簽署文件，規定對任何未經事先授權出國旅行的國家機密持有者處以罰款，並判處7年監禁。

這些法律文件是俄羅斯議會最近幾周通過的一系列條款的一部分，只需普京簽字即可生效。

自2月24日俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略以來，俄羅斯當局加強了對批評政府的聲音的鎮壓，封鎖了獨立媒體和社交網絡。俄羅斯現在的法律還規定，任何損害軍隊形象與批評都將被判處重刑。

一些俄羅斯人，包括反對派伊利亞-亞辛和弗拉基米爾-卡拉-穆爾紮，以及普通公民，在等待審判期間已經因這種指控被監禁。一名莫斯科市議員阿列克謝-戈里諾夫上周因公開反對侵略烏克蘭而被判處七年監禁。