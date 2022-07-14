英保守黨新黨魁選舉 前財政大臣暫領先

英保守黨新黨魁選舉

英國保守黨新黨魁選舉第二輪投票結果出爐，得票數最低（27票）的候選人總檢察長布羅特曼出局。其餘候選人都會參加即將登場的一系列電視辯論；最後是哪兩位候選人挺進全國投票，預計20日揭曉。

廣告 繼續瀏覽後續

可進入下一輪投票的5名候選人按14日得票數由高至低依序為前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak，101票）、國際貿易副大臣莫當特（Penny Mordaunt，83票）、外交大臣特拉斯（Liz Truss，64票）、前平等事務大臣貝德諾克（Kemi Badenoch，40票）、國會外交委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat，32票）。

與13日的得票數相較，蘇納克、莫當特、特拉斯、貝德諾克的得票數都上升，分別增加13、16、14、9票。圖根達特以及14日遭淘汰的布拉弗曼（Suella Braverman），得票數都各自較13日減少5票。

下一場黨魁選舉投票訂18日舉行。當天國會也將針對看守首相約翰遜（Boris Johnson）領導的政府進行“信任表決”。

根據保守黨民調，曾在海軍服役、風格堪稱冷靜俐落、競選宣傳影片充滿愛國情操的莫當特是基層黨員最青睞的其中一位候選人。不過，她屢遭批評未提出明確政策願景。

曾是她上司的英國脫歐國務大臣佛羅斯特（David Frost）近日直言，他對莫當特的才能，包括是否能穩健處置英國脫歐衍生的問題或機會，持強烈保留態度。他指出，擔任他的副手時，莫當特稱不上積極任事，有時甚至行蹤不明，這也是為何他後來必須撤換莫當特。

曾被封為“鐵娘子”前首相撒切爾（Margaret Thatcher）2.0版的特拉斯是另一位較獲基層青睞的候選人。她近兩天加大火力催票，強調自己豐富的官職歷練、解決問題的能力以及勇於在必要時運用非常手段的行事風格，有助英國面對各項棘手的經貿和安全挑戰。黨內右派最終很有可能會集中火力支持特拉斯。

目前較有可能挺進最後一輪投票的依然是蘇納克、莫當特和特拉斯。若蘇納克在接下來任一輪投票獲120名同黨國會議員（約保守黨議員總數1/3）支持，他將直接成為進入“決賽”的最後兩名候選人之一。

不過，與特拉斯在內的多數候選人不同，蘇納克不以“減稅”政策為賣點，事實上任內還增稅、擴大公共支出，並對提高國防預算持保留態度，更屢遭質疑早就圖謀取代約翰遜，與老婆同為英國前250名最富有人士、夫妻曾分別遭揭發持有綠卡和利用不在籍身分“節稅”的“精英”背景，恐刺激黨內右派、約翰遜支持者和所謂的草根力量團結力挺特拉斯或莫當特。

目前看來勝算相對不高的圖根達特和貝德諾克表示，期待透過週末至周一共計3場電視辯論，以紮實的政策和論述爭取支持。

根據保守黨黨魁選舉規則，黨籍國會議員經過一輪又一輪投票，淘汰每一輪得票數最少的候選人後，在最後只剩下兩位候選人時，交由全體約20萬名黨員投票選出黨魁。新黨魁將於9月5日出爐。