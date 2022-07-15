俄羅斯軍隊佔領烏克蘭地區遭指大量掩埋死人

烏克蘭/俄羅斯

根據一個非政府組織今天發布的報告，對衛星和社交媒體照片的分析顯示，在烏克蘭被俄羅斯佔領的地區，包括馬里烏波爾，埋葬死人的數量急劇增加。

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據法新社今天報道說，俄羅斯控制的烏克蘭地區墓葬數量急劇增加。 一個非政府組織信息復原中心（CIR）報告此一信息。該組織是一個打擊虛假信息的非政府組織，它分析了烏克蘭境內已經或仍在俄羅斯軍隊佔領的六個區域。

據CIR的調查主任本傑明-斯特里克（Benjamin Strick）說："公開來源的信息可以提供前所未有的檢視前線和被俄羅斯軍隊佔領地區的機會。例如，在馬里烏波爾（東南部）的Starokrymske公墓，據報告作者估計，在2021年10月21日至2022年3月28日--戰爭開始一個月後的五個月內，可以觀察到大約1000個新墳墓。

據報告作者說，隨後埋葬的速度急劇增加，在3月28日至5月12日期間，在衛星圖像上可以看到1141個新墳墓，在5月12日至6月29日期間，又有1700多個墳墓。

據本傑明-斯特里克說："我們的報告說明了烏克蘭平民生活所面臨的極端的、持續的壓力，" 他說，“簡易埋葬和越來越多的墳墓，特別是在被佔領地區及其周圍，是對平民死亡人數的一個驚人的說明。”

據法新社說，為了得出這些數字，研究人員將衛星圖像與地理定位數據，特別是來自社交媒體的數據進行交叉比對。他們的圖像還顯示，在馬里烏波爾附近的Pionerske和Mangush兩個地點有大型戰壕，以及城市周圍匆忙挖掘的墳墓。

據烏克蘭估計，在馬里烏波爾有22000名平民死亡，這裡是迄今為止戰爭中最激烈的戰鬥現場。在同樣被俄國人征服的南部城鎮赫爾松，RIC估計，從戰爭爆發到4月初，有824座新墳墓被發現。

法新社說，聯合國人權辦公室認為在烏克蘭被殺害的平民人數為5000人，但承認真正的死亡人數可能要高得多。