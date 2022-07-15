戰爭罪搜證：法國向烏克蘭捐獻移動DNA實驗室

烏克蘭/法國/移動式DNA實驗室

法國今天證實已經向烏克蘭捐贈了一個移動式DNA實驗室。法國並保證將繼續支持烏克蘭 "打擊有罪不罰現象"。烏克蘭戰爭充滿了對戰爭罪的指控。

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法國確認向基輔捐贈流動DNA實驗室。據法國外交部今天發布公告說，法國外交部危機和支持中心於2022年7月14日向烏克蘭總檢察院提供了一個新的移動式實驗室，專門用於快速分析DNA。法國外交部介紹說：“這個移動式LAB'DNA的設備（......），可以對大量的生物樣本進行快速的基因分析。”

法新社說，這一裝置在2015年德國之翼飛機在法國阿爾卑斯山墜毀時，以及在2016年7月14日法國南部尼斯的襲擊事件中都曾被調集使用。

法國總統馬克龍在6月訪問烏克蘭期間宣布了向烏克蘭贈送移動實驗室的消息。馬克龍強調，必須確保全世界都看到的在烏克蘭土地上犯下的戰爭罪行，不會不受懲罰，而必須依據國際法和司法。

烏克蘭以及也包括聯合國和許多人權非政府組織，都譴責俄羅斯軍隊犯下戰爭罪，甚至是反人類罪，並廣泛記錄在案，其中特別是俄羅斯軍隊在3月佔領基輔地區期間，但也在馬里烏波爾（東南）。

於2月24日在烏克蘭發動侵略進攻的俄羅斯駁斥了這些指控，並反過來指責烏克蘭軍隊進行勒索和編造戰爭罪。

3月初，國際刑事法院（ICC）檢察官卡里姆-汗（Karim Khan）在收到43個國家對該問題的綠燈後，開始對烏克蘭可能的戰爭罪進行調查。