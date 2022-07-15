歐洲西南部持續火災，英國則拉響高溫紅色警報

歐洲/法國/酷暑/火災

自7月12日星期二以來，法國西南部的大火。

周五，在法國和伊比利亞半島，消防員們繼續在與好幾起大火進行不懈的鬥爭，那裡的氣溫仍然是高得讓人窒息。而在更北的地方，英國則拉響了紅色警報，下周，英國某些地方的氣溫可能會超過40攝氏度。

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這波熱浪是近一個月來的第二次熱浪。科學家們說，這些天氣現象的增加是全球氣候變暖的直接後果，溫室氣體的排放，不論是在強度上，還是在持續時間上，或者是在頻率上，都在增加。

在極端高溫的推動下，法國西南部自周二以來的兩場大火已經燒毀了大約7700公頃的土地。

為控制火勢並進而撲滅這些火災，當局動用了1000來名消防員，自周二以來，已經有1萬1000人因火災而被疏散。

另外，周四下午，在法國東南部的阿維尼翁附近，一列經過的火車產生的火花引發了另一場大火，蔓延的面積超過1205公頃。

遭遇高溫天氣的不只是法國，在西班牙，火災所燒毀的森林面積遠超法國。在該國西南部的巴達霍斯省，下午4點20分（格林威治標準時間下午2點20分）時的氣溫為43.9度，大部分地區的氣溫都高於40度。

在葡萄牙，仍有2000多名消防員在努力撲滅該國北部和中部的四個火災。在葡萄牙的北部，周四氣溫達到了47度，創下該國7月份的最高紀錄。

在英國，當局在周一和周二首次發布了“極端高溫”紅色警報，英國人正在為可能從未有過的高溫做準備。