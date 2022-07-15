歐盟接下來的對俄制裁將鎖定俄羅斯黃金出口

制裁

歐洲聯盟執行委員會副主席塞夫柯維奇7月15日表示，歐盟將用接下來的制裁方案鎖定俄羅斯的黃金出口。

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法新社報導，塞夫柯維奇在捷克首都布拉格指出，歐盟將尋求“我們將能針對黃金實施制裁的方式，黃金是俄國的重要出口大宗商品”。

捷克總理費亞拉表示，歐盟準備對俄羅斯擬定第7輪制裁方案，但已表明不會限制俄羅斯天然氣進口，因為有太多會員國無法迅速面對局勢變化。

費亞拉指出，歐盟領袖正在敲定的制裁，是為了就入侵烏克蘭向俄羅斯施壓，預計將禁止進口黃金，擴大禁止出口到俄羅斯的軍民兩用商品清單，並將目標鎖定更多個人。

不過，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天表示，歐洲聯盟（EU）因為俄羅斯侵略烏克蘭一事對俄制裁，形同是在“射自己的肺”。

他指出：“有國家致力於制裁政策，但布魯塞爾當局必須承認這是一場錯誤，這並沒有實現目的，甚至造成反效果。”

中央社報道，西方國家財政部長在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）會議中，譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭，他們還指控俄國官員是俄軍暴行的共犯。

一名財政官員透露，美國財政部長葉倫在開幕式告訴俄國代表團：“全球經濟產生負面外溢效應，俄羅斯應負完全責任。”