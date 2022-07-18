朔爾茨警告全球化石能源的復興

俄羅斯侵烏戰爭

據德國電視一台報道，德國總理朔爾茨在柏林彼得斯貝格氣候對話會上，對全球化石能源的復興發出警告。儘管烏克蘭戰爭引發了能源危機，但德國繼續堅持其氣候目標。

廣告 繼續瀏覽後續

朔爾茨在柏林舉行的彼得斯貝格氣候對話會上警告說，不要因為俄羅斯的侵略戰爭而導致全球化石燃料的復興。在德國，燃煤發電的份額目前也在重新上升。這一點無法讓人滿意。但這只是一個臨時應急措施，他不會以犧牲德國的氣候目標為代價。朔爾茨強調說，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭和迅速上漲的能源價格只會加強他擺脫煤炭、石油和天然氣的目標。

在會議開幕式上，德國外長貝爾博克也明確表示，儘管出現了烏克蘭戰爭，但德國仍然堅持其氣候保護目標，甚至還會大大加大努力。她也承認說，為了減少對俄羅斯天然氣的依賴，德國不得不在重新啟動燃煤電廠方面做出艱難決定。然而，這並不意味着德國政府對擴大可再生能源的努力會有所鬆懈。鑒於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，貝爾博克強調了擴大可再生能源的重要性。可再生能源在這個時代“也意味着自由，它獨立於化石進口，從而也獨立於全世界專制政府的最佳安全保證”。

貝爾博客仍然相信，可以達到將全球變暖限制在1.5度的範圍內。但專家們認為，1.5度的目標難以實現。根據氣候研究員和氣象學家莫吉布-拉蒂夫（Mojib Latif）的說法，可能連兩度都無法實現。漢堡科學院院長告訴巴伐利亞媒體集團的報紙說：“如果根據政治目前在世界範圍內所做的事情來衡量，我們更有可能達到三度”。而升溫三度將是災難性的。

埃及總統塞西在會上提到了發展可再生能源帶來的經濟機遇。埃及正在努力實施與鄰國的電力互聯計畫，以使埃及成為一個可再生能源的區域中心。

參加本次會議的有來自約40個國家的部長和代表。德國和埃及是本屆彼得斯貝格氣候對話的承辦方。該對話也是為11月初在埃及海濱城市沙姆沙伊赫舉行的COP27世界氣候大會確定方向。