歐盟承諾向烏克蘭追加5億歐元的軍事援助

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐盟27成員國外長會議7月18日就擴大制裁俄羅斯，並研究如何增加對俄羅斯黃金出口的禁令進行了商議，以希望這些措施逐漸對烏克蘭的戰事產生決定性影響。歐盟成員國外長們還承諾向用於幫助烏克蘭軍購的“歐洲和平基金”再增加5億歐元的軍事援助，以加強該國的國防。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟成員國外長們的這一決定是在烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）以視頻的方式向他們通報了戰況發展後作出的。在會議召開之前，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一表示，歐盟及其夥伴們不會“停止支持烏克蘭和對俄羅斯進行制裁”。

庫列巴在推特上發表了他向歐盟呼籲的信息要點：“對烏克蘭的武器，對俄羅斯的制裁，以及對俄羅斯的問責，是恢復和平、加強安全和保護歐洲穩定的三個途徑。”就歐盟成員國外長們在會議上承諾追加對烏5億歐元軍事援助的決定，庫列巴回應指，“感謝”新的資金，這使歐盟對烏克蘭的軍事援助的資金總額達到25億歐元，但他仍敦促27國提供更多的資金和軍事援助。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特上寫道：“歐洲繼續為和平和捍衛我們的價值觀提供服務。我歡迎歐洲理事會就根據歐洲和平基金（EPF）向烏克蘭提供的第五筆資金達成政治協議。 ”他指出，“歐盟對烏克蘭武裝部隊的軍事裝備支持現在達到25億歐元。歐洲與烏克蘭站在一起 @烏克蘭總統澤連斯基”

立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）在受訪時表示：“如果有什麼需要繼續的話，那就是武器運送。”他堅持認為，要幫助烏克蘭確保敖德薩港有足夠的安全，確保糧食運輸能夠恢復也是至關重要的。

蘭茨貝爾吉斯說：“（如果說）任何能夠做到這一點的，顯然，這是西方世界的主要工業國家。他們必須加強這方面的工作。”

關於對俄施加進一步的制裁，博雷利提及，目前“最重要的是禁止俄羅斯黃金”，這是莫斯科僅次於能源的第二大出口產業。七國集團上個月已經承諾對俄羅斯實施黃金禁令，認為普京當局利用其黃金來支持其貨幣，以規避世界各國所採取的對俄制裁帶來的影響。

歐盟27國部長還將評估他們如何能夠加強對向俄羅斯出口高科技的控制，以便在本周晚些時候作出可能的決定。