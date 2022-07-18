歐盟正尋求從阿塞拜疆加倍進口天然氣

天然氣

歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩7月18日表示，歐盟正尋求從阿塞拜疆進口多一倍的天然氣。俄羅斯侵略烏克蘭後，歐洲正尋找俄國以外天然氣供應來源。

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馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在推特（Twitter）發文表示：“歐盟正轉而尋求更可靠的能源供應來源。今天我來到阿塞拜疆簽署一份新協議。”

馮德萊恩寫道：“我們的目標，是讓阿塞拜疆輸送到歐盟的天然氣在幾年內倍增。對於我們的供應安全，以及在我們邁向氣候中和（climate neutrality）的道路上，阿塞拜疆將是至關重要的夥伴。”

中央社報道，位於西亞的阿塞拜疆，去年透過穿越格魯吉亞和土耳其的輸送管，供應歐洲約80億立方米的天然氣。

自從莫斯科2月24日入侵烏克蘭，天然氣供應已逐漸成為俄羅斯和歐洲之間對抗的武器。

歐盟執委會在馮德萊恩行前表示：“在俄羅斯持續將它的能源供應武器化之下，分散我們的能源進口來源是歐盟優先要務。”

阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）上星期透露：“歐盟與阿塞拜然將簽署一份重要的能源安全文件。”

另一方面，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）星期一在首都巴黎以午宴款待來訪的阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al-Nahyan），兩人的正式會談議題將包括增加柴油供應。

由於西方國家急忙在全球尋找能源供應來源，以取代從遭到制裁的俄羅斯進口，阿聯酋已成為這些國家的重要夥伴。

法國總統府在穆罕默德來訪前表示，這趟訪問結束時，預期會“宣布阿聯酋對於提供法國的碳氫化合物供應量做出保證”，而合約內容將著重在涵蓋阿聯目前並未供應的柴油。