歐洲聯盟執委會提議撥款5億歐元用於防衛聯合採購

武器

歐洲聯盟執行委員會7月19日提議，撥款5億歐元供成員國用於防衛聯合採購，補充支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵消耗掉的武器庫存。

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法新社報道，這是歐盟首次提議成立這樣的基金，未來2年將運用歐盟預算，協助各國補充武器庫存。

歐盟執委會表示，補充武器庫存、更換蘇聯時代遺留的防禦系統以及加強空中和飛彈防禦系統，是歐盟的優先要務。

按照最新提案，當烏克蘭戰爭導致武器支出增加時，若至少3有個歐盟成員國提出武器採購請求，該基金將予以接受。

負責內部市場事務的歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）表示：「（歐盟國家）已經動用各自的彈藥、輕型和重型火炮、防空和反戰車防禦系統、以及甚至裝甲車和戰車的庫存。」

他警告說：「這造成一個事實上的脆弱局面，現在有必要緊急予以處理。」

歐盟27個成員國之間國防開銷差異甚大，且缺乏協調。鄰近國家常重複投資，造成售價上揚，因而招致批評。

幾十年來，有關布魯塞爾在國防事務上是否應加強歐盟團結，一直有激烈爭論。歐盟成員國大多也是北大西洋公約組織盟國，因此對於達成協議採取行動來整合軍事能力逐漸失去興趣。

不過在法國推動下，歐盟建立共同防務的雄心近年來已有進展，成員國去年已同意成立一個79億歐元的國防基金，但與今天這個提案屬於不同計畫。