俄德北溪管道維修恢復供氣 但輸送量僅發揮30%

連接德國和俄羅斯的北溪天然氣管道，在維修工程後，周四(21日)重啟天然氣的運送。但德國方面指出，其輸送量只是其可輸送容量的“30%”。

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北溪公司（Nord Stream） 的一位發言人告訴法新社， “它啟動運送了” ，但沒有具體說明輸送的天然氣數量。

負責管理該設備同樣叫北溪的公司向法新社指出，連接俄羅斯和德國的北溪天然氣管道經過十天的維護後於周四重新啟動。 德國政府之前曾擔心莫斯科不會在這項維修工程之後重新開放這條天然氣管道。

根據俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom )向德國網絡運營商Gascade傳輸的數據，該管道白天應輸送530 吉瓦時。 德國網絡機構總裁克勞斯·穆勒周四在推特上表示，這只是其原本可輸送容量的“30%”。 也比維修工程前，少了十個點數。 俄羅斯天然氣工業股份公司，爭辯說因為缺少一個正在加拿大維修的渦輪機，自 6 月中旬以來，俄羅斯公司 Gazprom 已經把通過 北溪天然氣管道Nord Stream 的交付量減少其產能的 40%。

俄羅斯總統普京此前暗示，北溪管道可能會在周四早上重新啟動，但如果俄羅斯沒有收到這個缺少的渦輪機，它最早將在下周以 20% 的容量運行輸送。 因為，根據普京的說法，7 月底，輪到第二台渦輪機必須進行維護。

此前，歐洲各方曾擔心俄羅斯的 Gazprom 在進行了 10 天的維護工作後不會重新打開其 Nord Stream 1號天然氣管道，從而加劇歐洲本已痛苦的能源危機 。