俄羅斯重又向北溪一線輸氣管送氣

天然氣

據德國電視一台和德國廣播電台綜合報道，在為期十天的管道保養維護工程完成後，俄羅斯再次向德國和歐洲輸送天然氣。俄羅斯天然氣於周四以之前同樣的速度流入北溪一號輸氣管道。

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據德國聯邦網絡局稱，俄羅斯天然氣的供應量目前為潛在供應量的40%。在對管道進行保養維護之前，俄羅斯的供應量已是如此。俄羅斯天然氣工業股份公司以缺乏一台在加拿大修理的渦輪機為由，將供應量減至40%。德國政府認為，俄羅斯只是以此為借口，下調供應量。德國為渦輪機返回俄國做了很多努力。該機器現在應可以經由德國返回俄羅斯。

在管道重新運營之前，人們曾擔心，俄羅斯會完全不再輸送天然氣。德國聯邦網絡局局長穆勒表示，如果在未來數周內，輸送率繼續保持在40%左右，那麼，最壞的情況就沒有出現。但他補充說，他目前還不能消除警報。

克里姆林宮再次重申，俄羅斯天然氣公司將履行其“所有”義務。供應量減少的原因是西方國家實施的制裁和缺乏渦輪機。

俄羅斯總統普京曾警告說，不要進一步減少通過北溪一號輸送的天然氣。儘管俄羅斯能源公司將“完全”履行其義務，但如果在加拿大修復的一個缺失的渦輪機不能運抵俄羅斯，俄方每天只能提供約三千萬立方米的天然氣。這將使每天的交付能力下降到起初的1/5左右。根據目前的送氣速度，俄羅斯每天約輸送6700萬立方米天然氣，相當於最大輸送量的40%。

儘管俄羅斯重新開始輸氣讓德國人鬆了一口氣，但德國多位政治家警告說，俄羅斯仍然有可能用天然氣作為武器進行勒索。

德國電視一台報道說，德國和歐盟也在繼續尋求擺脫俄羅斯的道路。但要排除俄羅斯天然氣，就必須獲得新的供貨商。可歐盟正在求覓的許多國家在人權方面存在重大缺陷。比如，埃及，阿爾及利亞，安哥拉，剛果，阿塞拜疆，卡塔爾，塞內加爾和阿拉伯聯合酋長國都有能力向歐洲提供天然氣，但它們都有程度不同的人權、民主和法治問題，在重要政治領域裡也未必贊同歐盟的路線。這讓歐洲人左右為難。