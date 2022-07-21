歐盟委員會建議節約能源過冬

歐洲政策 / 俄羅斯能源

歐盟委員會建議旗下成員國節約使用能源以過冬。這是布魯塞爾為應對俄羅斯攻打烏克蘭引發天然氣危機，所提出的最新建議。

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據本台法廣RFI法文網報導，歐盟委員會在2022年07月20日周三提出其就應對天然氣危機的最新建議，目的旨在克服俄羅斯天然氣輸送量的銳減。布魯塞爾的具體方案包括：限制部分建築的暖氣、推遲原定關閉的核電站、刺激企業減少消耗能源。

RFI Image Archive / Gaz: la Commission européenne demande aux pays membres des réductions énergétiques. Ici, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans et le commissaire européen Kadri Simson tiennent une conférence de presse à Bruxelles, en Belgique, le 20 juillet 2022. REUTERS - YVES HERMAN / RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員皮埃爾（Pierre Benazet）2022年07月20日周三發自布魯塞爾（Bruxelles）的消息說，減少消耗，這是歐盟委員會這一建議的要點。努力應該是大家團結一致，以期讓天然氣的庫存量在2023年至2024年冬季時達到庫存能力的80%。

歐盟委員會嚴肅面對天然氣危機 -

歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Ursula von der Leyen）現在嚴肅對待俄羅斯天然氣存在被完全斷供的的可能性。現在的號令就是要管理好供應不足。就此，歐盟委員會要求所有成員國，在過去五年的平均基礎上，把天然氣的消費量減少15%。

歐盟委員會計畫要保護家庭供暖 -

企業和公共機構將需要為此做出努力，以保證家庭消費的供應。部分歐盟國家已經開始減少天然氣消耗，比如荷蘭、芬蘭等。它們都名列俄羅斯切斷天然氣供應後首當其衝的國家。

歐盟委員會措施含調整能源結構 -

就所需要立即採取的措施，歐盟委員會將建議在夏季減少使用空調，在冬季減少使用暖氣。比如，部分公共建築和商業建築的暖氣最高不超過攝氏19°C。此外，工業還需改變能源結構，包括重新啟用煤電廠、擴大原先計畫要關閉的核電站的功能。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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