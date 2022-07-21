歐洲政策 / 俄羅斯能源

歐盟委員會建議節約能源過冬

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RFI Image Archive / Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’éventualité d’une coupure complète du robinet du gaz russe doit être sérieusement envisagée. Ici, European Commission President Ursula von der Leyen, left, speaks with European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni during the weekly College of Commissioners meeting at EU headquarters in Brussels on Wednesday, July 20, 2022. European Union Commissioners started to put the finishing touches early Wednesday on a drastic plan to make sure that any Russian cut off of its vast natural gas supplies to the bloc will not disrupt industries and send an additional chill through homes next winter.
RFI Image Archive / Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’éventualité d’une coupure complète du robinet du gaz russe doit être sérieusement envisagée. Ici, European Commission President Ursula von der Leyen, left, speaks with European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni during the weekly College of Commissioners meeting at EU headquarters in Brussels on Wednesday, July 20, 2022. European Union Commissioners started to put the finishing touches early Wednesday on a drastic plan to make sure that any Russian cut off of its vast natural gas supplies to the bloc will not disrupt industries and send an additional chill through homes next winter. © AP - Virginia Mayo / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分鐘

歐盟委員會建議旗下成員國節約使用能源以過冬。這是布魯塞爾為應對俄羅斯攻打烏克蘭引發天然氣危機，所提出的最新建議。

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據本台法廣RFI法文網報導，歐盟委員會在2022年07月20日周三提出其就應對天然氣危機的最新建議，目的旨在克服俄羅斯天然氣輸送量的銳減。布魯塞爾的具體方案包括：限制部分建築的暖氣、推遲原定關閉的核電站、刺激企業減少消耗能源。

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RFI Image Archive / Gaz: la Commission européenne demande aux pays membres des réductions énergétiques. Ici, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans et le commissaire européen Kadri Simson tiennent une conférence de presse à Bruxelles, en Belgique, le 20 juillet 2022. REUTERS - YVES HERMAN / RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員皮埃爾（Pierre Benazet）2022年07月20日周三發自布魯塞爾（Bruxelles）的消息說，減少消耗，這是歐盟委員會這一建議的要點。努力應該是大家團結一致，以期讓天然氣的庫存量在2023年至2024年冬季時達到庫存能力的80%。

歐盟委員會嚴肅面對天然氣危機 -

歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Ursula von der Leyen）現在嚴肅對待俄羅斯天然氣存在被完全斷供的的可能性。現在的號令就是要管理好供應不足。就此，歐盟委員會要求所有成員國，在過去五年的平均基礎上，把天然氣的消費量減少15%。

歐盟委員會計畫要保護家庭供暖 -

企業和公共機構將需要為此做出努力，以保證家庭消費的供應。部分歐盟國家已經開始減少天然氣消耗，比如荷蘭、芬蘭等。它們都名列俄羅斯切斷天然氣供應後首當其衝的國家。

歐盟委員會措施含調整能源結構 -

就所需要立即採取的措施，歐盟委員會將建議在夏季減少使用空調，在冬季減少使用暖氣。比如，部分公共建築和商業建築的暖氣最高不超過攝氏19°C。此外，工業還需改變能源結構，包括重新啟用煤電廠、擴大原先計畫要關閉的核電站的功能。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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