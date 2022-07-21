英國追加對烏重型武器援助 美國及盟友權衡向烏克蘭提供戰機

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英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）7月21日通過聲明宣布，英方將向烏克蘭提供新一輪軍事援助，包括1600多件反坦克武器、20門M109 155毫米自行火炮、36門L119式105毫米輕型火炮、5萬枚烏軍使用的蘇式火炮彈藥、無人機等。此外，美國空軍高級官員周三承認，美方及其盟友正在考慮是否向烏克蘭提供新式戰鬥機和操作這些飛機所需的針對烏克蘭飛行員的培訓。

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英國國防部周四發表聲明介紹稱：“英國將在未來幾周向烏克蘭提供數十門火炮、數百架無人機和數百件反坦克武器。新設備的交付將大大加強英國對烏克蘭的支持，因為該國正在為擊退俄羅斯的野蠻和無理入侵而鬥爭。”

華萊士在周四向英國議會提交的最新報告中宣布，超過20門M109 155毫米自行火炮和36門L119式105毫米輕型火炮將很快從英國運抵烏克蘭。他補充說，反炮兵雷達和用於烏克蘭現有蘇聯時代火炮的50000多發彈藥也將隨之而來。他強調，這些裝備將增強烏克蘭武裝部隊抵禦俄羅斯肆意使用火炮的能力。

英國還將在未來幾周內再向烏方提供1600多件反坦克武器，以及無人機，包括數百枚空中巡飛彈。英國國防部表示：“到目前為止，已有6900件NLAW反坦克導彈、‘標槍’反坦克導彈、‘硫磺石’導彈和其他反坦克武器，以及16000發炮彈、6輛裝有‘星光’防空導彈發射器的‘風暴’導彈發射車和數百枚導彈被送往烏克蘭。”

英國還向烏克蘭提供了“硫磺石”反艦導彈、多管火箭系統、120輛裝甲戰車和大量的非致命性援助，包括82000多頂頭盔、8450套防彈衣和5000多套夜視裝置。

華萊士說：“我們正在提供的設備的規模和範圍顯示了我們的決心的力量。與我們的國際夥伴一起，我們將確保烏克蘭擁有保衛他們國家免受普京非法入侵的工具。”

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在6月宣布，英方將向烏克蘭提供另外10億英鎊的軍事支持。這筆資金使英國自戰爭爆發以來的對烏軍事支持和更廣泛的區域援助達到23億英鎊。

英國國防部稱，由這筆額外資金支付的下一階段的烏軍軍事支持將包括更複雜的防空系統、無人駕駛飛行器和創新的新電子戰設備。與此同時，英軍還在其國內等地幫助培訓烏克蘭士兵。

值得一提的是，美國空軍參謀長布朗(Charles Q. Brown Jr.)周三在參加阿斯彭安全論壇時表示，美國和盟友正在考慮，是否向烏克蘭提供美國或歐洲的戰鬥機和所需的飛行員訓練。

布朗公開提到了幾種可能性，包括向烏方提供美國製造的戰鬥機或一些歐洲國家製造的戰鬥機。受考慮的選項包括瑞典製造的“鷹獅”戰鬥機，法國製造的“陣風”戰鬥機，以及由英、德、意和西班牙4國公司組成的歐洲戰機公司所生產的“颱風”戰鬥機。

在談及未來對烏援助戰機的可能性時，布朗說：“將是一些非俄羅斯（製造）的東西，我大概可以告訴你；但我不能告訴你它到底會是什麼。”訓練烏克蘭飛行員操作新飛機的前景已經在美國國會得到了支持；上周，美國聯邦眾議院投票決定將1億美元用於這項工作，作為其年度國防授權法案版本的一部分。然而，到目前為止，五角大樓領導人拒絕批准這樣一個計畫。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周三在與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）一起舉行的新聞發布會上說：“在這方面沒有任何決定”。他補充說：“但我們確實在研究各種各樣的選擇，包括涉及飛行員培訓。”

據布朗介紹，目前美方及盟友就對烏援助戰機問題討論的部分內容是“了解烏克蘭想到達合作程度，以及我們如何滿足他們的需求。”布朗補充說：“我確實相信，我們有一個方面和責任，就像我們對我們所有的盟友和夥伴一樣，準備對他們（烏克蘭空軍）進行各種能力的培訓。”