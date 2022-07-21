英政府阻止中國公司獲取視覺傳感技術的知識產權

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英國商業、能源和產業戰略大臣誇騰（Kwasi Kwarteng）7月20日通過推特表示，他已經發布命令，以國家安全為由阻止一家中國公司收購與視覺傳感技術有關的知識產權。

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誇騰在推特上寫道：“今晚，我根據（英國）《國家安全與投資法》發布了一項最終命令，阻止北京無限願景科技有限公司從曼徹斯特大學購買知識產權。”

據英國政府介紹，曼徹斯特大學和收購方——北京無限願景科技有限公司已經簽訂了一份許可協議，該協議使收購方能夠使用與SCAMP-5和SCAMP7視覺傳感技術有關的知識產權來開發、測試和驗證、製造、使用和銷售。

對此，誇騰考慮到，“該許可協議中規定的技術具有雙重用途；該技術有可能被用於建設國防或技術能力，這可能會給英國帶來國家安全風險；而這些風險將在向收購方轉讓知識產權時產生。”誇騰決議，這一最終命令對於減輕英國國家安全的風險是必要和相稱的。

作為英國20年來國家安全制度的最大變革，《國家安全與投資法》(NSI)在今年1月4日正式生效。此後，英政府能夠審查和干預任何人（包括企業和投資者）進行的可能損害英國國家安全的收購行為。英政府還可以對收購施加某些條件，或者在必要時解除或阻止相關收購。