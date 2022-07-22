朔爾茨：在普京攻擊烏克蘭的歷史性轉折點之後，一切都將不再相同

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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）7月22日宣布，聯邦政府已與德國最大的天然氣進口商Uniper能源集團就援助方案達成一致。德國政府將持有該集團30%的股份，同時將該集團的貸款額度由20億歐元提高至90億歐元。

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Uniper是一家總部位於德國杜塞爾多夫的國際能源集團，也是德國最大的俄羅斯天然氣進口商。該集團於兩周前申請了德國國家援助，以擺脫因天然氣危機而導致的財務困境。朔爾茨在記者會上提及，眼下Uniper集團不得不在國際市場上以很高的價格購買天然氣以保證供應，“這讓公司陷入了困境”。

朔爾茨在柏林接受記者採訪時說，聯邦政府將收購Uniper集團30%的股份，並提供77億歐元的政府支持，將國營的德國復興信貸銀行向該公司的信貸額度從20億歐元擴大到90億歐元。

朔爾茨還宣布了“永久性”的“進一步救濟”措施，以保護德國公民免受俄羅斯對烏克蘭戰爭造成的能源價格上漲的影響。此舉違背了本周早些時候，德國政府財政部長林德納（Christian Lindner）發出的信號，他堅持認為嚴格的財政規劃為進一步支持公民留下的迴旋餘地很小。

面對俄羅斯將對歐洲的能源供應武器化，朔爾茨當天在記者會上向德國民眾表示：“你們永遠不會獨行，我們將做必要的事情，只要有必要，在俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭中，我們將作為一個國家非常穩定地面對能源市場的挑戰。”

朔爾茨的言論顯然是在呼應即將離任的意大利總理德拉吉(Mario Draghi)提出的著名的 “不惜一切代價”的口號，他幾乎是在整整10年前作為歐洲央行行長作出的承諾，試圖讓那些在金融危機中擔心歐洲市場的人們放心。

“我認為德拉吉的話在當時是非常聰明的，他們也促成了這樣一個事實，即許多人明白現在是困難時期，但他們可以依靠那些有責任的人做必要的事情，”朔爾茨在周五說。

朔爾茨補充說：“而現在正是如此”。他沒有提供關於支持公民支持措施的進一步具體細節，只是表示那些接受失業支持的人將獲得額外的付款。當被問及他的財政部長林德納是否同意支出計畫時，朔爾茨說，這是“政府的聯合決定，我與經濟部長和財政部長在這方面完全一致。”

值得一提的是，朔爾茨周五還在法國《世界報》發表了一篇題為“在普京攻擊烏克蘭的歷史性轉折點之後，一切都將不再相同”的署名文章。他提出，烏克蘭戰爭造成的新現實意味着讓德國更安全、更有韌性，讓歐盟更有主權，讓國際秩序更有活力。

朔爾茨在文中寫道：“政治始於對現實的沉思。特別是當我們不喜歡現實的時候。其中一個現實是帝國主義重返歐洲。許多人希望，密切的經濟聯繫和相互依存將使我們能夠同時確保我們的穩定和安全。普京通過對烏克蘭的戰爭摧毀了這一希望，所有人都看到了這一點。”

朔爾茨說：“此外，我們的聯邦國防軍（德國軍隊）和民防結構的狀況，以及我們對俄羅斯能源的過度依賴，都表明我們已經被哄騙到一種虛假的安全感中。政治、經濟和我們社會的大部分人都非常願意從一位德國前國防部長的公式中得出重要的後果，根據這個公式，德國周圍只剩下朋友了。在普京的攻擊這一歷史性的轉折點之後，一切都將不再相同。這個轉折點給了我們一個行動的任務。我們必須讓德國更安全、更有韌性，讓歐盟更有主權，讓國際秩序更可持續。”

朔爾茨說：“新的現實也是我們已經同意的1000億歐元，作為聯邦國防軍的特別基金，這標誌着德國安全政策的最重要轉折。我們正在為我們的士兵提供他們所需的裝備和能力，以便在這個新時代大力捍衛我們的國家和我們在北約組織的合作夥伴。只要烏克蘭需要我們，我們就會一直支持它：經濟、人道主義、財政和武器供應支持。同時，我們也在確保北約不會成為交戰方。最後，我們正在結束對俄羅斯的能源依賴。我們已經把進口俄羅斯天然氣的比例從55%減少到30%。”

朔爾茨表示：“這不是一件容易的事，即使對我們這樣一個繁榮的國家來說也是如此。許多公民已經受到了戰爭的影響，特別是汽油和食品的高價格。許多人擔心他們接下來的電費、燃料費和煤氣費。因此，聯邦政府已經發布了超過300億歐元的財政援助，以支持公民。但事實是，全球經濟正面臨著幾十年來從未見過的挑戰。供應鏈中斷，原材料短缺，能源市場的不確定性：所有這些都在推動全球價格上漲。世界上沒有任何一個國家可以單獨對抗這樣的發展。我們必須站在一起，相互支持。然後，我相信，我們可以從這場危機中走出來，比我們進入危機時更強大，更少依賴。”

朔爾茨說：“作為新一屆政府，我們很早就做出了決定，要儘快擺脫對俄羅斯的能源依賴。當普京先生在2月份發動戰爭時，我們能夠做出反應。使我們的供應商多樣化和建立液化氣終端的計畫已經擺在桌面上，現在正在堅定地實施。然而，我們不得不不情願地暫時讓燃煤發電站重新投入使用。同時，目前的情況證實，我們要更快地發展可再生能源。這就是為什麼聯邦政府已經大大加快了規畫程序，特別是太陽能和風能發電廠的規畫。而且，我們——工業、家庭、城市和市政當局在未來幾個月里越是節約能源，也就越是如此。”

朔爾茨說：“在這方面，我們並不孤單。我們在歐盟中團結一致，而且，通過北約，我們是一個強大軍事聯盟的一部分。我們的行動是基於堅定的信念：出於對生存受到威脅的烏克蘭的聲援，但也是為了保護我們自己的安全。”

朔爾茨提到：“如果我們現在不反對普京的侵略，他可能會繼續下去。他在2008年入侵格魯吉亞，然後在2014年吞併克里米亞，最後在2月攻擊整個烏克蘭的時候經歷了這種情況。放過普京就等於接受了暴力可以違反法律而幾乎沒有任何後果。在這種情況下，我們自己的自由和安全也會受到威脅。”

朔爾茨說：“‘不能再排除對聯盟國家的領土完整進行攻擊的可能性’。這句話出現在北約的新《戰略概念》中。我們認真對待這個問題。德國將大大加強其在聯盟東部的存在：在立陶宛、在斯洛伐克、在波羅的海。我們這樣做是因為我們想勸阻俄羅斯不要攻擊我們聯盟中的一個國家。而且我們也在表明，我們確實準備保衛聯盟的每一寸領土，就像保衛我們自己的國家一樣。”

朔爾茨說：“新的現實也是歐盟國家在最近幾個月里更加緊密地聯繫在一起。不要搞錯了，普京先生從一開始就很清楚，我們可能不得不長期維持我們的制裁。而且我們也很清楚，在俄羅斯推動的和平情況下，這些制裁都不會被取消。俄羅斯別無選擇，只能與烏克蘭締結一項能夠被烏克蘭人民接受的協議。”

朔爾茨補充說：“普京想把我們的大陸畫分為勢力範圍，畫分為大國和附庸國。我們知道這以前導致了什麼災難。這就是為什麼我們在上屆歐洲理事會上做出了明確的回應，這個回應將永遠改變歐洲的面貌：我們給予烏克蘭和摩爾多瓦共和國歐盟候選國地位，並確認格魯吉亞的歐洲未來。而且我們已經明確表示，西巴爾幹六國加入的前景必須最終成為現實。我們希望這些國家能夠成為歐盟的一部分。當然，在這條路上有很多條件。但道路是開放的，目標是明確的！”

朔爾茨在文章最後表示：“德國和歐洲被說成是硬化的、過度自信的、後英雄主義的社會，在面對障礙時無法捍衛自己的價值觀——這就是普京的宣傳所傳達的信息。近幾個月來，我們經歷了一個不同的現實，一個新的現實。歐盟從未像現在這樣具有吸引力。北約很少有這樣的活力，而且它即將迎來兩個強大的新朋友，瑞典和芬蘭。”

朔爾茨說：“德國也在這一歷史轉折點上發生着變化，其正在釋放出一種新的力量。這是我們在未來幾個月里需要的力量。這股力量將使我們能夠共同塑造未來。我們的國家內部確實擁有這樣的一股力量。”