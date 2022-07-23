俄烏戰爭：和平似乎遙不可及

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯發動的侵略烏克蘭戰爭即將進入第六個月，美國軍方悲觀地評估，和平似乎遙不可及。俄羅斯軍隊無情地炮擊烏克蘭東部城鎮，美國承諾向烏克蘭提供更多軍事支持，包括無人機，並正在考慮是否派遣戰鬥機，選項包括為烏克蘭生產美國造軍機。

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據路透社今天報道稱，美國承諾向烏克蘭提供更多軍事支持，包括無人機，並正在考慮是否派遣戰鬥機，因為俄羅斯軍隊無情地炮擊東部城鎮，戰爭即將進入第六個月.

莫斯科和基輔周五簽署了一項具有里程碑意義的協議，該協議提高了解除黑海港口大量穀物出口的希望。烏克蘭總統澤連斯基Volodymyr Zelenskiy 對這一協議表示歡迎，但由於多條戰線的激烈戰鬥仍在繼續，他說除非重新奪回失去的領土，否則不可能停火。

自俄羅斯軍隊於 6 月底和 7 月初佔領東部盧甘斯克省最後兩個烏克蘭控制的城市以來，前線一直沒有取得突破。烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄羅斯軍隊未能控制位於頓涅茨克東北部 Vuhlehirska 的烏克蘭第二大發電廠，軍隊試圖從 Lysychansk 市向西推進，但被擊退。

周六，13 枚俄羅斯導彈擊中基洛沃拉德中部地區的一個軍用機場和鐵路基礎設施，造成多人死傷。

一名烏克蘭官員在他的 Telegram 頻道上說，在第聶伯河的南部城鎮尼科波爾，俄羅斯持續炮擊至少造成一人死亡。中央克里維里赫軍事管理局負責人奧列克桑德爾·維爾庫爾說，過去一周對尼科波爾的襲擊造成了 250 多枚火箭彈的襲擊，破壞了 11 座房屋和農舍，切斷了煤氣和水管，並摧毀了一條鐵路軌道。烏克蘭。

該地區州長 Valentyn Reznychenko 說，在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的上游，火箭瞄準了一個城鎮和附近的村莊。

英國軍事情報局周六表示，在過去 48 小時內，烏克蘭軍隊繼續在第聶伯河以西的赫爾松省對俄羅斯發動進攻，發生了激烈的戰鬥。

在東北部，周六早上，烏克蘭第二大城市哈爾科夫的中心發生了“幾次強大的襲擊”，市長伊霍爾·捷列霍夫在 Telegram 上的一篇帖子中寫道。

據路透社說，烏克蘭希望其逐漸增加的西方武器供應，例如美國高機動火箭炮系統（HIMARS），將使其能夠重新奪回領土。

俄羅斯國防部周五表示，其部隊在 7 月 5 日至周三期間摧毀了四個 HIMARS 系統，但遭到美國和烏克蘭的反駁。

白宮周五宣布向基輔提供 2.7 億美元的新支持，稱正在就是否派遣戰鬥機進行初步工作，儘管短期內不會採取此類舉措。

2 月 24 日對烏克蘭的入侵引發了歐洲自 1945 年以來最大的衝突，迫使數百萬人逃離並將整個城市變成廢墟。克里姆林宮表示，它正在進行一項“特殊軍事行動”，以使烏克蘭非軍事化和“去納粹化”。基輔及其盟友表示，這場戰爭是無端的侵略行為。