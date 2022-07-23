敖德薩港口受導彈襲擊 澤連斯基：證明無論俄羅斯如何承諾，都不會加以執行

烏克蘭/俄羅斯/糧食安全

烏克蘭農業政策和糧食部發言人7月23日表示，當天被轟炸的敖德薩港口是用於糧食運輸的。而就在襲擊發生前一天，俄烏雙方剛剛在土耳其伊斯坦布爾簽署了旨在恢復黑海穀物出口的協議。對此，烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskyy）周六在接待來訪的美國國會議員時譴責說：“無論俄羅斯說什麼，承諾什麼，它都會想辦法不加以執行。”

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烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuri Ignat）告訴記者稱：“奧德薩港是加工糧食以供運輸的地方，遭到了炮擊。我們擊落了兩枚導彈，還有兩枚導彈擊中了港口領土，顯然，那裡存放着糧食。”

就在一天前，“烏克蘭糧食安全運輸倡議”22日在土耳其伊斯坦布爾正式簽署。協議共兩份，由土耳其國防部長阿卡爾及聯合國秘書長古特雷斯與俄羅斯國防部長紹伊古、烏克蘭基礎設施部部長庫布拉科夫分別簽署。紹伊古當天在土耳其表示，烏克蘭方面應保障烏克蘭水域安全，包括排除水雷的行動。他承諾，俄羅斯方面不會在烏克蘭港口排雷時趁機採取行動。

就敖德薩港口遭到最新襲擊的消息，聯合國秘書長古特雷斯通過發言人發表聲明，明確譴責周六報道稱在當地發生的襲擊事件。聲明指出，22日，各方在全球見證下作出了明確承諾，將確保烏克蘭糧食和相關產品安全進入全球市場。“現在迫切需要這些產品來解決全球糧食危機，並減輕全球數百萬有需要人的痛苦”。

古特雷斯在聲明中強調，俄羅斯、烏克蘭和土耳其必須全面執行相關協議。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦通過推特表示：“歐盟強烈譴責俄羅斯對敖德薩海港的導彈襲擊。在簽署伊斯坦布爾協議的第二天打擊一個對糧食出口至關重要的目標，這尤其應受到譴責，並再次表明俄羅斯完全無視國際法和承諾。”

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）當天在參加聲援烏克蘭的國際會議時講話說：“克里姆林宮的戰爭也對全球糧食安全產生了巨大的影響。幾個月前，我和你，親愛的總理，訪問了奧德薩。就在幾個小時前，奧德薩被俄羅斯的導彈擊中。我在奧德薩看到數百萬噸穀物被卡在集裝箱和船上，因為俄羅斯對黑海的封鎖，也因為俄羅斯的坦克、俄羅斯的炸彈和俄羅斯的地雷阻止了烏克蘭的種植和收穫。”

米歇爾強調：“這正在極大地危及全世界數百萬人的生命，特別是在全球南部。我剛剛從非洲回來，在那裡我見到了非洲領導人。他們知道，這種情況對他們來說是極其困難的，而且在未來可能會更加困難。而且我們還必須明確指出俄羅斯關於全球糧食危機原因的謊言。俄羅斯的戰爭是這場危機的唯一罪魁禍首。”

法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）強調：“俄羅斯對敖德薩港的導彈襲擊發生在聯合國發起的協議之後，令人嚴重關切。我呼籲俄羅斯充分尊重這一協議的文字和精神。”

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：“美國強烈譴責俄羅斯今天對敖德薩港的攻擊。它破壞了為饑餓者帶來食物的努力，也破壞了俄羅斯對昨天敲定的允許烏克蘭出口的協議的承諾的可信度。”美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）稱，敖德薩港遭受導彈襲擊令人憤慨。她譴責克里姆林宮繼續將糧食武器化，並指“俄羅斯必須被追究責任”。

烏克蘭方面，澤連斯基周六在基輔接待來訪的美國國會議員代表團時說，“這隻證明了一件事：無論俄羅斯說什麼、承諾什麼，它都會想辦法不加以執行。在地緣政治上，用武器，流血或不流血，但它（俄羅斯）有多個載體，因為它總是會採取行動。”

澤連斯基說，這就是為什麼烏克蘭不能成為一個存在“凍結”戰爭的國家。據他說，烏克蘭政府極有必要能夠採取適當的措施來解除對烏克蘭領土的佔領。他還指出，美國對烏克蘭的安全援助非常重要，美方對烏最新的一攬子援助計畫包括4套急需的“海馬斯”高機動性多管火箭系統（HIMARS）、火炮炮彈和無人機等物資。

據敖德薩地方官員介紹，俄羅斯周六對敖德薩港口進行的導彈襲擊造成了人員受傷，但沒有具體說明有多少人受傷。“不幸的是，有些人受傷了”。敖德薩州州長馬爾琴科（Maksym Marchenko）在社交媒體上發表的視頻聲明中說，沒有詳細說明傷者受傷的嚴重程度。