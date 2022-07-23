游錫堃從捷克到立陶宛 北京一路抗議

立陶宛

台灣立法院長游錫堃結束對捷克訪問之後於7月22日抵達立陶宛，立陶宛國會議長表示將繼續開發與台灣的雙邊關係，引發北京抗議。

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在歐盟壓力之下不得不取消對俄羅斯飛地加列尼格勒運輸封鎖的歐盟小國7月22日接待了到訪的台灣立法院長游錫堃，立陶宛是游錫堃此番歐洲之行的第二站。

游錫堃今天(23日)上午在臉書上發文表示，與隨訪人員、立法委員孔文吉、 萬美玲、張其祿、黃世傑獲邀一同參觀立陶宛國會大樓，拜會立陶宛國會副議長莫庫奈伊特(Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė)、薩烏達古(Paulius Saudargas)，並會見了國會外交事務委員會主席安芮琪娜(Laima Liucija Andrikienė)等議員。

游錫堃表示， 將努力推動雙方簽署的貿易投資協議儘快落實。在維爾紐斯期間，游錫堃還將會晤各界友台人士並參訪維爾紐斯大學，並且在“立陶宛-台灣論壇”的午餐演講會發表演說。游錫堃在演說提到，中國一再聲稱“台灣是中國領土不可分割的一部分”，其實依照國民主權原理與聯合國憲章的民族自決精神，台灣人一人一票直選自己的國會及總統，更經歷三次政黨輪替，早已是主權獨立的國家。

同中國駐捷克大使館一樣，中國駐立陶宛代辦處對游錫堃的訪問表達了抗議。中國駐立陶宛代辦處22日發布“發言人評論”指出，立方罔顧雙邊關係大局，執意邀請游錫堃“台獨”頑固分子來立“竄訪”，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈抗議和堅決反對，敦促立方恪守“一個中國”原則的政治承諾。

對此，立陶宛國會議長希米利特在回應記者提問時表示，立陶宛遵循國際協議與承諾，但作為主權獨立國家，可自行決定與誰發展經貿和文化關係。她表示，與游錫堃會面等同立陶宛試圖與台灣建立正式的外交關係。

立陶宛副議長莫庫奈伊特（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）也向媒體表示，面對政局動蕩，俄烏戰爭，民主理念指引下的各方更加應該加強合作。

中國去年因不滿立陶宛率先退出中方與中東歐國家的17+1對話機制、允許設立“駐立陶宛台灣代表處”等，將與立陶宛的外交關係降至最低的“代辦級”，立陶宛也撤離所有駐中大使館人員。

據立陶宛經濟部門官員透露，立陶宛駐台經貿代表處預定9月12日開幕。游錫堃也確認說，已邀請議長出席在9或10月舉行的駐台經貿代表處開幕儀式。