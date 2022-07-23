烏克蘭糧食出口顯希望 美國指控中國囤積糧食

烏克蘭/俄羅斯/中國/糧食

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區戰火硝煙威脅下的農田與農人。 2022年7月4日照片

俄羅斯和烏克蘭周五簽署了一項具有里程碑意義的協議，重新開放烏克蘭黑海港口以用於糧食出口。俄烏戰爭阻礙了烏克蘭的糧食出口，導致數十艘船隻擱淺，約 2000 萬噸糧食被困在筒倉中。與此同時，美國指控中國大量囤積糧食。中國反駁稱美國浪費糧食，並哄擡價格。中國並解釋，中國需要保持一定的糧食儲備，因為中國擁有世界不到9%的耕地，卻佔世界人口的五分之一。

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據路透社報道稱，俄羅斯與烏克蘭簽訂了允許烏克蘭糧食出口協議後，美國敦促俄羅斯履行烏克蘭糧食協議，並稱中國正在囤積糧食。

美國周五表示，它將要求俄羅斯為執行聯合國斡旋的恢復烏克蘭黑海糧食出口的協議負責，並呼籲中國的儲備應可用於全球人道主義糧食需求。

俄羅斯和烏克蘭是全球主要的小麥供應國，莫斯科 2 月 24 日入侵其鄰國導致食品價格飆升，引發了全球糧食危機，世界糧食計畫署稱已使約 4700 萬人陷入“嚴重饑餓”。美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德表示，華盛頓希望該協議“將有助於緩解俄羅斯造成的危機”，並補充說“我們將密切關注，以確保俄羅斯真正貫徹執行”。

該報道稱，美國國務院制裁協調辦公室主任詹姆斯奧布萊恩告訴記者，美國還希望看到中國幫助應對全球糧食危機。他說：“我們希望看到中國發揮強大的作用，為世界各地的窮人提供更多糧食。” “中國一直是一個非常積極的糧食買家，並且正在囤積糧食……而此時數億人正進入糧食不安全的災難性階段。”

據路透社，國際穀物理事會估計 2021/22 年度末中國的糧食庫存為 3.234 億噸，超過全球總量 6.074 億噸的一半。數據使世界最大的穀物出口國美國相形見絀，美國的估計產量為 5780 萬噸。

美國國務院制裁協調辦公室主任詹姆斯奧布萊恩“我們希望看到中國發揮更多作用，讓中國食用自己的庫存糧食，並允許糧食計畫署（世界糧食計畫署）和其他機構獲得糧食。” 據他說，4月份從烏克蘭運出的第一批穀物中約有40%運往中國，這很尷尬。詹姆斯奧布萊恩說：“如果看到這些穀物運往埃及、非洲之角和其他地方會好得多。 "

路透社說，中國駐華盛頓大使館表示，中國需要保持一定的糧食儲備，因為中國擁有世界不到9%的耕地，卻佔世界人口的五分之一。據中國使館發言人稱，“我們為解決全球糧食安全問題做出了積極貢獻。” 該發言人提到了北京與聯合國糧食及農業組織、世界糧食計畫署的合作，以及向發展中國家提供了約 30,000 噸緊急人道主義糧食援助。

據中國使館發言人批評說，“美方在指責別國囤糧、催促這些國家釋放儲備糧的同時，對減少本國糧食消費卻無動於衷，甚至還藉機擡高糧價，謀取私利，極不負責任。”