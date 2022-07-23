陰招：俄羅斯派教師去烏克蘭被佔領地教課

烏克蘭/俄羅斯/派教師去烏克蘭佔領土地教課

在烏克蘭被俄羅斯軍隊佔領的領土上，各家學校正在積極準備開學。在赫爾松、梅利托波爾和馬里烏波爾，俄羅斯的教科書已經取代了烏克蘭的課本，俄羅斯並且鼓勵俄羅斯的教師來這些地區教課。

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據本台報道稱，烏克蘭戰爭未停，俄羅斯派教師前往被佔領地區。

當瑪麗亞收到去盧甘斯克地區教歷史的聘請書時，俄羅斯南部一所高中的老師瑪麗亞沒有猶豫太久。她接受採訪說，"我真的不知道他們為什麼派老師去那裡，但可能是為了提高人的士氣。可我是在盧甘斯克這個地區出生和長大的，這就是我很快決定去盧甘斯克教書的原因。"

像這位瑪麗亞一樣，至少有250名其他教師，還有學校校長，都表示他們準備去被俄羅斯軍隊佔領的地區，在頓巴斯以及赫爾松和紮波里亞地區教課。

據教師聯盟的丹尼爾-肯(Daniil Ken)說，願意到烏克蘭被佔領土地上工作的，有些人是為了愛國，有些人則是被更好的薪酬承諾所吸引，丹尼爾因安全原因不得不逃離俄羅斯。他說，“在志願者中，有許多來自達吉斯坦、雅羅斯拉夫爾地區、烏德穆爾特或馬里埃爾共和國的教師：提供給他們的工資比他們在這些俄羅斯地區的工資高八到十倍。所以條件非常誘人。另一方面，我感覺他們中的一些人把它看作是美化自己簡歷的一種方式。”

根據一份可能是不小心被公布的內部文件，一些教師承諾在烏克蘭被佔領土工作一學年，但許多人的合同只到12月1日。