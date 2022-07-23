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陰招：俄羅斯派教師去烏克蘭被佔領地教課

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2022年2月底，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭對盧甘斯克州西維羅多涅茨克的第一次炮擊中毀壞的公寓。
2022年2月底，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭對盧甘斯克州西維羅多涅茨克的第一次炮擊中毀壞的公寓。 © AFP - ANATOLII STEPANOV
作者： 小山
3 分鐘

在烏克蘭被俄羅斯軍隊佔領的領土上，各家學校正在積極準備開學。在赫爾松、梅利托波爾和馬里烏波爾，俄羅斯的教科書已經取代了烏克蘭的課本，俄羅斯並且鼓勵俄羅斯的教師來這些地區教課。

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據本台報道稱，烏克蘭戰爭未停，俄羅斯派教師前往被佔領地區。

當瑪麗亞收到去盧甘斯克地區教歷史的聘請書時，俄羅斯南部一所高中的老師瑪麗亞沒有猶豫太久。她接受採訪說，"我真的不知道他們為什麼派老師去那裡，但可能是為了提高人的士氣。可我是在盧甘斯克這個地區出生和長大的，這就是我很快決定去盧甘斯克教書的原因。"

像這位瑪麗亞一樣，至少有250名其他教師，還有學校校長，都表示他們準備去被俄羅斯軍隊佔領的地區，在頓巴斯以及赫爾松和紮波里亞地區教課。

據教師聯盟的丹尼爾-肯(Daniil Ken)說，願意到烏克蘭被佔領土地上工作的，有些人是為了愛國，有些人則是被更好的薪酬承諾所吸引，丹尼爾因安全原因不得不逃離俄羅斯。他說，“在志願者中，有許多來自達吉斯坦、雅羅斯拉夫爾地區、烏德穆爾特或馬里埃爾共和國的教師：提供給他們的工資比他們在這些俄羅斯地區的工資高八到十倍。所以條件非常誘人。另一方面，我感覺他們中的一些人把它看作是美化自己簡歷的一種方式。”

根據一份可能是不小心被公布的內部文件，一些教師承諾在烏克蘭被佔領土工作一學年，但許多人的合同只到12月1日。

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