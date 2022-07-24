俄羅斯導彈襲擊敖德薩炸滅了非洲企盼烏克蘭糧食的希望

非洲/烏克蘭/俄羅斯/敖德薩遭炸

在周六俄羅斯轟炸敖德薩港之後，烏克蘭和俄羅斯在前一天達成的規定通過黑海出口2000萬至2500萬噸烏克蘭糧食的安全通道的協議如果不是無效，也已經被削弱。這炸滅了非洲國家對企盼糧食進口和化肥價格平靜下來的希望。

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本台今天報道，敖德薩遭炸後非洲希望破滅。而此前非洲本可以預期烏克蘭-俄羅斯的交易協議會使世界糧食價格下降，特別是小麥的價格。但據商品專家Philippe Chalmin稱，敖德薩遭俄軍轟炸使非洲大陸的希望受到了質疑。

Chalmin稱，“確實，有了協議，價格在邏輯上會趨於下降。但是，在敖德薩港遭俄軍導彈轟炸後，價格下降的趨勢將停止。” 他說：“顯然，烏克蘭的糧食明天甚至後天將無法自由平安離開烏克蘭港口。”

由於該協議，對俄羅斯化肥的禁運本應取消，這將導致化肥價格下降，由於生產化肥的天然氣價格飆升，化肥價格也已經非常昂貴。Philippe Chalmin強調，迫切需要為烏克蘭的糧食和化肥建立替代的陸路通道。

據Chalmin認為，"非洲對這些外交行動沒有太多希望。在我看來，最好是向歐盟施加壓力，以資助陸地運輸能力，特別是鐵路，將烏克蘭的穀物從陸路運出該國，首先運到多瑙河，並能夠再從羅馬尼亞或保加利亞港口出口。

據研究員表示，非洲國家還必須制定農業政策，減少對糧食的進口依賴。