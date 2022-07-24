朝鮮唱和俄羅斯：指控美國在烏克蘭研發生物武器

朝鮮/俄羅斯/烏克蘭/美國

朝鮮官方的中央通信社（KCNA）今天稱，俄國已經偵查到，美國無視國際公約，在包括烏克蘭在內的數十個國家和地區設立了許多的生物實驗室。此前，朝鮮2月直指美國政策是烏克蘭危機的根源，7 月朝鮮承認烏克蘭東部兩個親俄分離區是獨立國家。

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據法新社今天報道，俄羅斯3月指控美國在烏克蘭研製生物武器，當時遭到聯合國的駁斥。朝鮮今天再度就此說法指控美國。朝鮮支持俄國的說法，指控美國在烏克蘭研製生物武器

俄羅斯盟友朝鮮2月時直指美國政策是「烏克蘭危機的根源」，這個月又承認烏克蘭東部兩個親俄分離區是獨立國家，導致烏克蘭當即宣布與朝鮮斷交。

據朝鮮中央通信社（KCNA）今天稱，俄國已偵查到，美國無視國際公約，在包括烏克蘭在內的數十個國家和地區設立了許多的生物實驗室。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，3月指控美國資助在烏克蘭研發生物武器的研究。美國和烏克蘭都否認烏克蘭存在旨在生產生物武器的實驗室。美國表示，俄國做出這樣的指控，是俄國自己可能在運用這項戰略的。

負責裁軍事務的聯合國副秘書長中滿泉（Izumi Nakamitsu）在3月時表示，聯合國不知道烏克蘭有任何生物武器計畫。