歐美及聯合國都譴責轟炸敖德薩 莫斯科稱有軍人才精準炸

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯外交發言人周日表示，俄羅斯導彈在前一天摧毀了對烏克蘭糧食出口至關重要的敖德薩港的軍事基礎設施。此前聯合國秘書長古特雷斯明確譴責俄羅斯導彈轟炸烏克蘭在黑海重要穀物出口港敖德薩。歐洲聯盟外交和安全政策高級代表博雷利也抨擊俄國導彈襲擊並稱莫斯科「應受譴責」。前一日，非洲聯盟對烏克蘭和俄羅斯達成里程碑的穀物輸出協議表示歡迎。全球認為烏克蘭將得以恢復透過黑海將穀物運輸出口，能紓解全球糧食危機。詭異的是，普京昨天告訴土耳其，導彈襲擊敖德薩，不是俄羅斯軍隊乾的。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯承認轟炸敖德薩港口，但說已摧毀烏克蘭在敖德薩的軍事基礎設施。俄羅斯外交部發言人瑪麗亞-紮哈羅娃在她的電報群賬戶上稱："Kalibr導彈以高精度的打擊摧毀了敖德薩港的軍事基礎設施。"

該發言人是對烏克蘭總統澤連斯基的聲明做出回應，澤連斯基譴責說這些打擊破壞了與莫斯科對話或諒解的可能性。

敖德薩再遭轟炸，烏克蘭指責普京向聯合國和土耳其臉面吐啐，破壞了周五簽署的關於恢復因衝突而受阻的糧食出口的協議的執行。

不過昨天周六，俄羅斯曾向土耳其否認發射導彈襲擊敖德薩。據土耳其國防部長鬍魯西-阿卡爾報告："俄羅斯人告訴我們，他們與這次導彈襲擊完全沒有關係，俄羅斯正在非常仔細地研究這場轟炸事件，"

據烏克蘭空軍發言人說，兩枚導彈擊中了敖德薩港區，另外兩枚導彈在到達目標前被烏克蘭的防空設施攔截擊落。

俄羅斯至此面對所有對烏克蘭民用設施以及城市居民區的轟炸襲擊的國際指控，均以瞄準了恐怖分子或武裝軍人為理由辯解。