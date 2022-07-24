澤連斯基：烏克蘭人永遠不會放棄自己的獨立，即使是俄羅斯人也預期其會失敗

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月24日晚間在發表例行視頻講話中說，在經歷了五個月的俄羅斯入侵後，烏克蘭將繼續盡其所能，對敵人造成儘可能多的損害。他提及，烏克蘭將在7月28日首次慶祝烏克蘭國家日。

廣告 繼續瀏覽後續

據了解，此前烏克蘭將每年的8月24日作為國慶日，紀念烏克蘭1991年8月24日通過的獨立宣言。澤連斯基於去年5月簽署命令，將7月28日確定為烏克蘭國家日。澤連斯基當時解釋指出，基輔的建成年份是烏克蘭國家的起點，而節日將在7月28日，即“羅斯受洗日”慶祝，以彰顯烏克蘭的悠久歷史。

澤連斯基在周日晚的講話中說：“一個重要的、具有象徵意義的一周明天開始。這一周，我們將在7月28日首次慶祝烏克蘭國家日。這是第一次在如此殘酷的戰爭時期慶祝——在戰爭的第六個月。在頓巴斯的八年戰爭之後。但我們會慶祝，不顧一切。因為烏克蘭人不能被打垮。烏克蘭國家日將宣稱現在生活的烏克蘭人與我們許多代人的聯繫。烏克蘭人的建國經驗、我們的文化、我們的身份、烏克蘭人的性格都有一千多年的歷史。”

澤連斯基說：“現在，在我們的戰士的許多功績中，在我們的人民在戰鬥中的智慧中，甚至只是在普通烏克蘭人關於正在發生的事情的談話中，我們可以看到，我們可以聽到和理解幾百年前同樣的人物例子。我們可以看到同樣的勇敢的例子，同樣的生活態度，最重要的是，對烏克蘭和敵人的態度。只有那些不了解歷史真相和沒有感受到歷史意義的人才能決定攻擊我們。在我們的人民經歷了這麼多之後，在我們幾個世紀以來學到了這麼多之後。烏克蘭人永遠不會放棄自己的獨立。他們也不會像以前那樣從內部破裂，這已經不止一次了。這一次不會了!”

澤連斯基說：“現在維護團結，為勝利而共同努力是我們大家一定會完成的最重要的國家任務。因此，我們將能夠做到前幾代人以前無法做到的事情。這適用於我們在這場獨立戰爭中的防禦，適用於我們走向一個統一的歐洲，走向歐盟的正式成員，以及我們成為世界上最現代化國家之一的能力。現在沒有人會懷疑這一點。只有那些人在爭論如何實現這一目標。這將會發生。這是對烏克蘭的信心的標誌——不僅僅是我們自己的信心。”

澤連斯基說：“甚至佔領者也承認，我們會贏。我們在他們的談話中聽到了這一點——一直如此，在他們與親人聯繫時告訴他們的內容。因此，我們沒有放慢腳步，就像五個月來的每一天一樣，我們正在做一切事情，給敵人造成儘可能大的損失，並為烏克蘭收集儘可能多的支持。本周將有合作夥伴的重要訪問，將有重要的談判，最重要的是，將有烏克蘭立場的進一步推進。在前線，在外交上，在經濟上。”

澤連斯基說：“我感謝每一個保衛我們國家的人！我祝願我們所有的人，所有的烏克蘭人，在新的一周里取得豐碩成果。我祝願我們所有的人，所有的烏克蘭人，在新的一周里取得豐碩成果。榮耀歸於烏克蘭!”