英保守黨黨魁競選周一電視辯論： 蘇納克將抨擊特拉斯對華政策軟弱

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正在角逐英國保守黨黨魁的兩位候選人之間的首輪電視辯論將於7月25日舉行。據多家英國媒體報導，前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)將在此次辯論中抨擊其對手，現任外交大臣特拉斯(Liz Truss) 對“中國的邪惡活動和野心視而不見”。他將提出：“中國是對英國最大的長期威脅。”蘇納克和特拉斯當下正在爭奪約16萬名英國保守黨成員的支持，這些成員將在8月初開始投票，選擇他們的下一任領導人，作為執政黨的領導人，他/她將成為英國下一任首相。

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據英國《金融時報》和《衛報》等媒體報導，蘇納克將在周一的電視辯論中表示，“中國是英國最大的長期威脅”。他還將公布遏制中國軟實力的計畫，即關閉英國境內所有的30所孔子學院。報導指，蘇納克將在發言期間通過指責擔任外相的對手特拉斯和西方領導人“對中國的邪惡活動和野心視而不見”，來對付他在保守黨黨魁競選中的最後一名競爭對手，並呼籲建立一個新的“北約式聯盟”來制衡中國。

據《金融時報》報導，蘇納克將在講話中說，“中國代表了本世紀對英國和世界安全與繁榮的最大威脅”，並會提出一系列措施來減少北京在英國的影響力。但特拉斯的支持者們則認為，蘇納克在中國問題上一直“態度軟弱”，而且直到最近，他還在任職期間計畫舉行英中經濟財金對話，這是2019年以來的第一次。

蘇納克表示，將禁止孔子學院在英國的所有30個分支機構。他還承諾更嚴厲地使用新頒布的英國《國家安全和投資法案》，以保護該國的科技初創企業免受中國投資的影響，並建立一個新的“北約式”國際聯盟。他還會提出，在軍情五處的幫助下，採取行動影響網絡安全的國際標準，並幫助英國企業和大學對抗中國的工業間諜活動。

此外，蘇納克表示，進一步舉措包括命令英國大學披露任何價值超過5萬英鎊的外國資金夥伴關係，並審查所有可能“無意中協助”中國試圖主導未來技術或可能具有軍事目的的英中研究夥伴關係。

報導指，以外交政策鷹派身份參加競選的特拉斯聲稱，她比這位前財政大臣更願意站出來直面北京。特拉斯的盟友指出，今年蘇納克正計畫重新啟動英中經濟財金對話。這位英國前財政大臣的團隊說，這項活動在春季就被取消了。

遭受中方制裁的前保守黨領袖、伊恩·鄧肯·史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）在回應蘇納克的言論時說：“我有一個簡單的問題：在過去的兩年裡，你去了哪裡？”

蘇納克和特拉斯當下正在爭奪約16萬名英國保守黨成員的支持，這些成員將在8月初開始投票，選擇他們的下一任領導人，作為執政黨的領導人，他/她將成為英國下一任首相。獲勝者將在9月5日宣布，屆時英國議會的議員們將從夏季休假中返回。

由英國廣播公司（BBC）主持的兩位候選人之間的第一次電視辯論將於周一舉行。據了解，特拉斯將宣布一系列在英國建立“投資區”的計畫，這些投資區具有低監管、稅收減免和更寬鬆的規畫規則，她聲稱這將導致建設新一代的示範社區。該政策與蘇納克自己在英國全國各地建立一系列自由港的計畫並無二致，也有稅收減免和簡化的規畫程序。

但特拉斯堅持認為蘇納克的計畫過於集中，有太多的“自上而下”的控制，對“企業區 ”概念的批評者說，它只是把經濟增長從一個地方轉移到另一個地方。在特拉斯和蘇納克周末試圖在更嚴厲的移民政策上超越對方之後，關注對華政策的轉向和最新的經濟政策舉措將在周一的辯論中受到關注。

蘇納克暗示他將減少允許進入英國的逃離戰爭和受迫害的人的數量。特拉斯說，繼與盧旺達達成有爭議的夥伴關係之後，她將尋求與第三國達成更多協議，以處理在英國提出的庇護申請問題。

公益組織樂施會的政府關係負責人納德爾（Sam Nadel）說，如果蘇納克贏得競選，他就必須就接待移民問題表現出領導力。納德爾說：“像這樣殘酷的政策不會符合（對首相）這個角色的期望。我們需要更多的援助和安全、合法的途徑進入英國。”