法總統府：馬克龍和沙特王儲要加強合作，減輕俄烏戰爭對世界影響

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法國總統府7月29日發表聲明稱，總統馬克龍和沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼在巴黎舉行會談後，雙方同意加強合作，以努力“緩解”俄烏戰爭所帶來的影響，這標誌着這位沙特領導人在與西方國家的外交中的進一步恢復。

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在俄羅斯入侵烏克蘭造成的全球能源危機的背景下，與本月早些時候訪問利雅得的美國總統拜登一樣，馬克龍一直渴望從這位事實上的沙特領導人那裡獲得額外的石油產量。

法國總統府周五通過聲明就兩國首腦會談的結果介紹稱：“法蘭西共和國總統和沙特阿拉伯王儲對加強沙特阿拉伯王國和法國之間的交流表示歡迎。他們表示希望深化兩國之間的關係，繼續合作以應對區域和全球挑戰，特別是應對全球變暖及其後果。”

法方聲明稱：“共和國總統（馬克龍）對俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭、其對平民人口的災難性影響及其對糧食安全的影響深表關切。共和國總統和沙特阿拉伯王儲強調需要找到擺脫衝突的方法，並加強合作以減輕衝突對歐洲、中東和世界的影響。在這方面，共和國總統強調了繼續與沙特阿拉伯進行協調的重要性，以使歐洲國家的能源供應多樣化，並介紹了促進全球糧食安全的‘糧食和農業韌性行動’（FARM）倡議。”

法方表示：“共和國總統和王儲回顧了他們對近東和中東安全與穩定的共同承諾，並表示他們希望繼續共同努力以實現緊張局勢的持久緩和。關於旨在重返伊朗核協議的談判問題，共和國總統強調，伊朗需要抓住提供給它的機會，在仍有時間的情況下重返《聯合聲明》。繼去年8月舉行的巴格達會議之後，共和國總統重申了法國對任何旨在促進對話和區域一體化進程的承諾。”

愛麗舍宮指出，馬克龍重申他對敘利亞北部停火的承諾，以及在這方面需要防止任何可能破壞國際聯盟打擊“伊斯蘭國”的努力的單邊行動。法方表示：“關於也門戰爭問題，共和國總統歡迎沙特阿拉伯為支持在聯合國主持下的全面和包容的政治解決方案所做的努力，並表示希望延長停戰期。雙方還討論了中東地區的局勢。共和國總統表達了他的關切。他表示願意為實現公正和持久的和平以及恢復巴勒斯坦和以色列人之間的對話而努力。”

在雙邊關係方面，法方稱：“沙特王儲和總統同意發展和深化兩國的夥伴關係。在我們慶祝雙邊防務合作建立40周年之際，共和國總統和王儲討論了如何繼續協調打擊恐怖主義和維護安全，特別是海上安全。”

由於本·薩勒曼涉嫌在2018年謀殺《華盛頓郵報》記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)的事件中發揮重大作用，馬克龍與他的此次會面令人權團體感到憤怒，並加以譴責。兩個非政府組織利用他對巴黎的訪問，對酷刑和強迫失蹤的共犯提出了申訴。兩個非政府組織還利用本·薩勒曼對巴黎的訪問，以酷刑和強迫失蹤共犯的罪名對他在當地法院提出了訴訟。

就在他們會面的數小時前，卡舒吉生前的未婚妻哈蒂絲（Hatice Cengiz）周四用法語發給法新社的一份聲明中說：“我對埃馬紐埃爾·馬克龍以所有的榮譽接待我未婚夫的劊子手感到醜惡和憤怒。”

哈蒂絲在推特上寫道：“我的未婚夫的劊子手在愛麗舍宮被隆重接待，我對此感到震驚和憤怒。這是個恥辱!”法國總統府周五發表的聲明中則間接提及：“在法國和沙特阿拉伯之間的信任對話框架內，共和國總統談到了阿拉伯（地區）的人權問題。”

由於歐洲國家迫切需要尋找新的化石燃料來源，以取代失去的俄羅斯進口能源，這位中東最強大的王位繼承人再次受到了青睞。周五離開巴黎時，本·薩勒曼在沙特外交部網上發布的一份聲明中表示，他“對熱情的接待和款待表示最深切的感謝和感激。”