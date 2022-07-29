英防相表態支持特拉斯接任首相 特拉斯：若當選將成為烏克蘭最偉大的朋友

英國/政治/烏克蘭

在英國保守黨內頗具人氣的防務大臣本·華萊士（Ben Wallace）日前在《泰晤士報》撰文表示，支持他的同事、現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）成為新的保守黨黨魁，即英國下一任首相。華萊士稱讚特拉斯“真實、誠實和富有經驗”，並且具有擔任首相所需要的“誠信”。特拉斯則承諾，她在接任首相後將成為烏克蘭的“最偉大的朋友”，並稱一旦當選，她將立即致電烏克蘭總統澤連斯基，以示支持。

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曾一度被認為是接任現任首相約翰遜（Boris Johnson）理想人選的本·華萊士在接受英國天空新聞台採訪時表示，特拉斯在支持國防和安全方面的表現是“非常一致的”。本·華萊士說：“我是國防部長，我想找到一個將為該部門做正確事情的候選人，並認識到我們每天面臨的威脅是非常真實的，而且正在增長，它們需要得到適當的資助。我們不能只是假裝它們會自己消失。”

本·華萊士指出：“所以我看了他們的表現，我看了他們在競選中的表現，但我也了解他們兩位。”本·華萊士補充說：“我在內閣中與財政大臣（里希·蘇納克）和麗茲·特拉斯都共事了兩年。因此，你知道，對我來說，重要的是找出我認為合適的人選來帶領我們前進。”

本·華萊士說：“所以，你知道，我了解麗茲。她非常直接，她很真實，你看到的就是你得到的。但她在支持國防和安全方面也一直非常一致，她閱讀和我同樣的情報報告。所以我覺得這是（值得）支持的正確人選。”

本·華萊士表示，就特拉斯的為人而言，“所見即所得”是英國公眾當下需要的品質。他繼續說：“還有，非常重要的一點是，她在政府中的經驗令人難以置信。”本·華萊士說：“她是唯一一個在財政部擔任過近兩年財政部首席秘書的候選人。那是二把手。該職務參加內閣。這是令人難以置信的重要。（是）國家的簿記員，她在財政部做了這項工作。”

本·華萊士在談到特拉斯的履歷時說：“她當時是參與國際貿易，負責談判貿易協議，現在她是外交大臣。”他補充說：“那是一種廣泛的經驗，我擔心裡希沒有（這樣的經驗）。是的，他一直在財政部工作，但他沒有那麼廣泛的經驗。”

就新首相的上台是否會影響英國對烏克蘭的支持問題，特拉斯表示，如若當選她將與盟國合作，向烏克蘭提供更多的武器和人道主義援助。她通過一份聲明表示：“作為首相，我將成為烏克蘭最大的朋友——追隨鮑里斯·約翰遜的腳步，完全致力於確保普京在烏克蘭失敗並遭受戰略失敗，並確保俄羅斯在未來受到限制。”

特拉斯強調：“這場衝突岌岌可危，現在不是對一個令人震驚的獨裁者作出讓步和妥協的時候......我是英國人民在烏克蘭問題上可以信任的候選人，他們可以信任我捍衛我們在國內和國外的自由。”

此外，特拉斯宣稱，若她當選首相，將通過讓英國與其他英聯邦國家建立更牢固的貿易關係，來應對中國“一帶一路”影響力的擴張。她的競選團隊說，特拉斯認為，英聯邦是“不包含俄羅斯或中國的最大國家集團”，在地緣政治中發揮着越來越重要的作用。