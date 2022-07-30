前競選勁敵表態支持，特拉斯被看好將成為下任英國首相

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英國議會下議院外交事務專責委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）7月29日在《泰晤士報》撰文表示，支持其前競選對手、現任外交大臣麗茲·特拉斯（Liz Truss）成為新的保守黨黨魁，即英國下一任首相。在保守黨內頗具人氣的英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）日前也已表態支持特拉斯當選。坊間，英國博彩交易所Smarkets的數據顯示，前財政大臣里希·蘇納克（Rishi Sunak）成為下一任首相的機會已經縮減到10%，特拉斯當選首相的幾率被評為89.29%。

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圖根哈特此前在英國保守黨黨內於7月7日舉行的第三輪選舉中遭到淘汰。他在周五發表於《泰晤士報》的署名文章中寫道：“在聽取了爭論和看到了思想鬥爭之後，我支持麗茲·特拉斯。毫無疑問，這場競賽還有更多的曲折，但她已經展示了我對一個領導人的期待。這不是一場考試，而是對價值觀和能夠改變我們國家的方法的測試，為我們的人民提供服務，並保護我們免受海外威脅。”

圖根哈特說：“這對任何人都是一個很大的要求，但在最近幾年的分裂之後，這是一個巨大的挑戰。這就是為什麼我們需要從基礎做起。我們需要一位領導人來團結保守黨。很明顯，麗茲可以做到這一點。兩位候選人都有巨大的素質和許多才能，但我們需要一位具有外交經驗的領導人，以建立聯盟並保持我們國家的安全。世界正變得越來越具有挑戰性，國外失敗的代價在國內正被強烈感受到。不斷上漲的燃料價格使我國各地的家庭陷入困境，這給國內帶來了痛苦。我們知道我們需要答案，現在。這就是盟友發揮作用的地方。作為外交大臣，麗茲一開始就有一個巨大的優勢。她可以讓我們的聲音發揮作用。”

圖根哈特說：“隨着水銀創下歷史新高，冬天似乎離我們很遠，但現實是，如果沒有幫助，許多家庭將恐懼地注視着聖誕節。這就是為什麼這是關於稅收和信任的問題。我們需要記住誰才是我們經濟的真正負責人。經營我們的公司和創造財富的不是財政部。而是人民。在我國各地，數以百萬計的人每天早上起床，聚在一起，全身心地投入到建設一個有效的英國。麗茲的經濟計畫建立在真正的保守黨原則之上，即低稅、精簡國家和大膽的供應方改革。在增長乏力和能源價格上漲的時候，我們擁有70年來的最高稅收負擔，這是不對的。”

圖根哈特表示：“推動我們整個經濟成本的燃料已接近歷史高點，而這還是在俄羅斯將其作為冬季武器之前。我們需要看到我們可以控制的部分——減稅以幫助家庭。我們需要向盟友伸出援手，幫助確保符合道德規範的能源供應。如果我們不在我們的政府和我們的政黨中重建信任，我們就無法實現。我們需要一個堅定的領導人。”

圖根哈特說：“麗茲在國內和國外都一直堅持英國的價值觀。在她的領導下，我毫不懷疑，我們將堅定地採取行動，使這個國家更安全、更有保障。”

據英國天空新聞台報導，蘇納克最初是此次英國保守黨黨魁競選中的領跑者，在前幾輪投票中贏得了最多的議員支持。但民意調查顯示，特拉斯在該黨黨員中更受歡迎，他們將最終決定誰將成為新任黨魁和下任首相。儘管被外界看好，特拉斯堅持認為，她對自己的前景“一點也不自滿”。當被問及她是否有信心現在將贏得競選時，特拉斯說，她正在“為全國的每一張選票而奮鬥”。

據彭博社報導，根據英國博彩交易所Smarkets的數據，蘇納克成為下一任首相的機會已經縮減到10%，特拉斯被評為89.29%，而其他可能甚至沒有1%的機會。據了解，兩位競爭者都必須經歷12場全國範圍內的拉票活動。新任保守黨黨魁的結果將於9月5日公布。