教皇方濟各再度回應退休問題

提前退休的可能

在結束加拿大行程之際，教皇方濟各於當地時間7月29日表示，如果他覺得自己的健康狀況無法勝任工作，他將考慮退休，但目前尚無這一想法。

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據英國廣播公司30日報道，方濟各29日在離開加拿大返回羅馬的飛機上再次談及自己的退休問題時說：“改變教皇不是災難，也不是禁忌。”

“（退休的）大門是敞開的，這是一個正常的選擇，”方濟各接着表示：“但直到今天我還沒有敲過那扇門，我目前沒有感到考慮這一問題的必要性，但這並不代表兩天後我不會重新開始考慮它。”

當地時間7月24日，方濟各從羅馬啟程赴加拿大進行為期6天的懺悔之旅，以親自向加國受虐的原住民倖存者道歉。當地天主教會經營的寄宿學校曾虐待原住民長達數十年，該醜聞被加拿大全國真相與和解委員會稱為“文化種族滅絕”。

訪問加拿大期間，方濟各由於膝蓋疼痛十分依賴拐杖和輪椅行動。最近幾周，教皇還因膝蓋問題推遲了原計畫於7月初進行的非洲之行，其健康問題重新引發了人們對他可能退休的猜測。

方濟各7月初在其梵蒂岡的住所接受路透社採訪時曾否認將因病退休的傳聞，他目前沒有考慮這一問題。另據法新社7月4日報道，方濟各可能在從加拿大回來後前往俄羅斯和烏克蘭調停，時間定在7月下旬。