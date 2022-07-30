烏東戰俘營遇襲造成數十名烏軍戰俘傷亡 歐盟：最強烈地譴責俄軍及其代理人的暴行

俄羅斯/烏克蘭/歐盟

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7月29日表示，由分裂主義分子控制的烏東部地區一所監獄的襲擊導致至少50名戰俘死亡。他譴責這是“俄羅斯人蓄意的戰爭罪行”。稍早時，俄國防部則宣稱是烏軍對該監獄進行了火炮打擊，造成53名烏方戰俘死亡，75人受傷。俄國防部說，這些戰俘包括之前受困於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的烏軍。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）當天通過聲明表示，歐盟最強烈地譴責俄武裝部隊及其代理人的暴行，“這些不人道、野蠻的行為嚴重違反了《日內瓦公約》及其附加議定書，構成了戰爭罪行。”

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據了解，烏東頓涅茨克附近的奧列尼夫卡（Olenivka）監獄被用來關押幾個月前在馬里烏波爾抵抗俄軍進攻的亞速鋼鐵廠的烏軍官兵。澤連斯基在周五晚的例行視頻講話中表示：“我今天聽到了關於佔領者襲擊頓涅茨克地區奧列尼夫卡的報道。這是俄羅斯蓄意的戰爭罪行，是對烏克蘭戰俘的蓄意的大規模謀殺。超過50人死亡...”

澤連斯基說：“當（馬里烏波爾亞）亞速鋼鐵廠的保衛者離開工廠時，聯合國和紅十字國際委員會充當了我們士兵的生命和健康的保證人。烏克蘭武裝部隊、安全局、主要情報局和烏克蘭最高拉達的代表發表了一份聯合聲明，將聯合國和紅十字會作為有關亞速鋼鐵廠保衛者的協議的擔保人。我支持這一聲明。現在，擔保人必須做出反應。他們必須保護數百名烏克蘭戰俘的生命。”

澤連斯基說：“而我自己補充說：應該在法律上明確承認俄羅斯是恐怖主義的贊助國。我特別向美國呼籲需要一個解決方案，現在就需要。俄羅斯已經用無數次恐怖襲擊證明，其是當今世界上最大的恐怖主義來源。這是一個事實。烏克蘭外交官將有關俄羅斯襲擊奧列尼夫卡的信息帶到了國際最高層。聯合國安全理事會已經被告知。國際關係中的所有參與者都將知道真正發生了什麼。俄羅斯將無法對任何人撒謊。”

烏克蘭軍方稱，爆炸發生在奧列尼夫卡工業區內，在一個新建造的專門用於關押從亞速鋼鐵廠帶走的烏軍戰俘的建築中。據悉，烏克蘭檢察官辦公室已經對奧列尼夫卡襲擊事件展開調查。該機構在一份聲明中說，審前的初步數據顯示，“佔領國對頓涅茨克地區沃爾諾瓦哈市區臨時被佔領的奧列尼夫卡村的第120號刑罰區領土進行了打擊”。

烏軍總參謀部在一份聲明中說，“烏克蘭武裝部隊沒有在奧列尼夫卡定居點地區發動導彈和炮擊”，並指責俄軍“對頓涅茨克州奧列尼夫卡定居點的一個懲教機構進行了有針對性的炮擊，那裡也關押着烏克蘭囚犯”。該聲明說，烏克蘭武裝部隊“從來沒有進行過也沒有在進行對民用基礎設施的炮擊，特別是戰鬥人員可能作為戰俘被關押的地方。”

烏軍總參謀部說：“俄羅斯佔領者追求他們的犯罪目標——指責烏克蘭犯有‘戰爭罪’，以及掩蓋對戰俘的酷刑和處決”。該部門表示：“所謂烏克蘭武裝部隊對民用基礎設施和居民的炮擊是赤裸裸的謊言和挑釁，其責任由俄羅斯承擔。”

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特上寫道：“俄羅斯對奧列尼夫卡監獄的炮擊是烏克蘭的卡廷慘案。對烏克蘭戰俘的酷刑和殺戮違反了《日內瓦公約》。俄羅斯是一個頑固的恐怖主義國家，必須在戰場上擊敗。”

俄羅斯國防部則在一份聲明中稱，“基輔政權故意進行血腥挑釁”，並聲稱烏軍使用美製“海馬斯”多管火箭炮系統對頓涅茨克奧列尼夫卡定居點的一處監獄進行打擊，造成“40名烏克蘭戰俘被殺，75人受傷。此外，隔離病房的8名員工受到不同程度的傷害”。

國際方面，歐盟外交事務領導人博雷利通過聲明指出：“俄羅斯對烏克蘭及其人民正在進行的非法和無理的侵略戰爭每天都帶來更多可怕的暴行。據報道，今天在烏克蘭東部的奧列尼夫卡，俄羅斯殺害了數十名烏克蘭戰俘，包括馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠的保衛者，他們向俄羅斯投降，在5月被紅十字會登記，並根據國際人道法受到俄羅斯的法律保護。今天，親克里姆林宮的社交網絡上廣泛分享了令人震驚的視頻證據，其中俄羅斯士兵對一名烏克蘭戰俘實施了令人髮指的暴行。”

博雷利表示：“歐盟最強烈地譴責俄羅斯武裝部隊及其代理人的暴行。這些不人道、野蠻的行為嚴重違反了《日內瓦公約》及其附加議定書，構成了戰爭罪。戰爭罪和其他嚴重違法行為的肇事者，以及負責任的政府官員和軍事代表，將被追究責任。歐洲聯盟積極支持採取一切措施，確保對俄羅斯侵略烏克蘭期間侵犯人權和違反國際人道主義法的行為進行問責。”

據了解，紅十字國際委員會已提出要求進入遇襲監獄，“以確定襲擊發生時現場所有人員的健康和狀況”。紅十字國際委員會在一份聲明中說：“我們現在的首要任務是確保傷員得到拯救生命的治療，並確保以有尊嚴的方式處理那些喪生者的屍體。”