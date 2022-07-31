普京：俄海軍將配備“鋯石”高超音速巡航導彈

“鋯石”高超音速巡航導彈

31日上午11點，俄羅斯聖彼得堡舉行水上閱兵活動，紀念俄羅斯海軍成立326周年。總統普京31日宣布，該國海軍很快將配備“鋯石”高超音速巡航導彈，年底前該導彈將被部署在北方艦隊的新護衛艦上。

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普京還表示，“鋯石”高超音速導彈將在幾個月內裝備部隊，它的部署區域將根據俄羅斯的安全利益來選擇。

普京表示，俄羅斯將確保通過一切手段保護其海上邊界，俄羅斯海軍已經準備好對任何侵犯俄羅斯主權和自由的行為作出回應。被他譽為“海上強國”俄羅斯要戒備大西洋聯盟向俄羅斯邊界擴張。普京表示，海上主要威脅來自“美國主導海洋的戰略”。

講話並沒有提及烏克蘭，同時表示要“在黑海和亞速海加強俄羅斯的地緣政治地位”。

俄羅斯國防部5月28日表示，俄羅斯成功測試了“鋯石”高超音速巡航導彈，射程約1000公里。視頻顯示，該導彈從巴倫支海的一艘船上發射，精確地打擊了白海的一個目標。

據報道，這些高超音速武器的行進速度是音速的9倍，俄羅斯在過去一年中曾在軍艦和潛艇上進行過多次“鋯石”導彈試射。

1696年，沙皇彼得大帝着手組建海上艦隊，這被認為是開創了俄羅斯海軍的歷史。1939年，蘇聯確定每年7月的最後一個星期日為海軍節。俄羅斯海軍是俄武裝力量的重要組成部分，包括一些新式艦艇在內的武器也會選擇在海軍節上亮相。