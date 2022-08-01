拆除水雷 俄烏開戰黑海水雷四處漂 羅馬尼亞執行爆破 發表時間： 01/08/2022 - 22:45 Une équipe de la marine roumaine a détruit le 28 mars dernier une mine marine qui flottait à 39 milles marins (environ 70 km) au large de Capu Midia, sur la côte roumaine de la mer Noire 30/03/2022 © AFP 作者： 法廣 2 分鐘 羅馬尼亞國防部表示，31日晚拆除的水雷漂到距羅馬尼亞海岸約2海里之處；這是羅馬尼亞軍方3月以來第二次執行水雷引爆作業。 廣告 繼續瀏覽後續 黑海攸關穀物、石油和石油製品運送。黑海周邊國家包含保加利亞、羅馬尼亞、喬治亞、土耳其，以及烏克蘭與俄羅斯。俄烏開戰以來就開始有水雷在黑海漂流，這些四處亂漂的水雷對海運和供應鏈造成危害，使穿越黑海的油輪保險費用也隨之上漲。羅馬尼亞、保加利亞和土耳其軍方潛水人員一直在拆除漂到自家水域的水雷。羅馬尼亞一座新的黑海離岸天然氣平台6月被迫在沒有保險的情況下開始運營，烏克蘭戰爭帶來的風險導致無人願意承保，相關風險包含在附近海域偵測到水雷。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 軍事