俄烏開戰黑海水雷四處漂 羅馬尼亞執行爆破

拆除水雷

羅馬尼亞國防部表示，31日晚拆除的水雷漂到距羅馬尼亞海岸約2海里之處；這是羅馬尼亞軍方3月以來第二次執行水雷引爆作業。

廣告 繼續瀏覽後續

黑海攸關穀物、石油和石油製品運送。黑海周邊國家包含保加利亞、羅馬尼亞、喬治亞、土耳其，以及烏克蘭與俄羅斯。

俄烏開戰以來就開始有水雷在黑海漂流，這些四處亂漂的水雷對海運和供應鏈造成危害，使穿越黑海的油輪保險費用也隨之上漲。羅馬尼亞、保加利亞和土耳其軍方潛水人員一直在拆除漂到自家水域的水雷。

羅馬尼亞一座新的黑海離岸天然氣平台6月被迫在沒有保險的情況下開始運營，烏克蘭戰爭帶來的風險導致無人願意承保，相關風險包含在附近海域偵測到水雷。