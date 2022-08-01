辭職離開俄羅斯數月後 俄“寡頭之父”丘拜斯在西歐被緊急送醫

俄羅斯/政治/烏克蘭

據《紐約時報》7月31日報導，前俄羅斯總統特使阿納托利·丘拜斯（Anatoly Chubais）當天突發疾病被緊急送醫，正在西歐國家的一個醫院內接受重症監護，目前“情況糟糕”。在俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，擔任俄總統可持續發展問題特使的丘拜斯宣布辭職，並離開了俄羅斯。在離開俄羅斯4個月後，其妻子斯米爾諾娃（Avodtya Smirnova）透露，丘拜斯的手和腿突然變得麻木，他被診斷為患有罕見的吉蘭-巴雷綜合征，“情況很糟糕。”

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報導稱，現年67歲的丘拜斯親口告訴俄羅斯著名主持人克謝尼婭·索布恰克（Ksenia Sobchak），他被診斷出患有罕見的吉蘭-巴雷綜合征。據克謝尼婭·索布恰克的新聞頻道報道，身着“化學防護服”的專家對丘拜斯突然發病的房間進行了檢查，警察還詢問了所有目擊者。

據了解，吉蘭-巴雷綜合征是一種罕見的疾病，會導致身體免疫系統攻擊神經。首先出現的癥狀通常是四肢無力和麻刺感。目前尚不清楚導致吉蘭-巴雷綜合征的確切原因。但是三分之二的患者報告在此前六周有感染癥狀。這些感染癥狀包括呼吸道或胃腸道感染或寨卡病毒感染。

據世界衛生組織的信息介紹，大多數吉蘭–巴雷綜合征患者，即使最嚴重的病例也能完全恢復。吉蘭–巴雷綜合征的重症病例並不常見，但可能導致近乎完全癱瘓。吉蘭–巴雷綜合征可能危及生命。吉蘭–巴雷綜合征患者應當得到治療和監測，有些可能需要重症監護。治療包括支持性護理和一些免疫療法。

報導指，丘拜斯目前的位置沒有被披露。外界還不清楚丘拜斯發生了什麼，儘管他突然患病的消息引起了人們對克里姆林宮的諸多反對者在過去被下毒的一系列事件的聯想。

“我剛和阿夫多季婭聊過，病情很不穩定，情況變得很糟糕，突然手臂和腿開始出現問題，”俄主持人克謝尼婭·索布恰克7月31日深夜在社交平台透露了這一消息。不過，她表示丘拜斯自稱“被診斷為格林巴利綜合征，正在歐洲的一家診所住院。病情適中，穩定。”

據彭博社3月23日引述兩名知情人士的話報導，丘拜斯因反對普京發動的對烏侵略戰爭而辭職，並已離開俄羅斯。曾在葉利欽時期擔任俄聯邦第一副總理、總統辦公廳主任、財政部長等要職的丘拜斯也因此成為了，在入侵烏克蘭問題上與克里姆林宮決裂的最高級別在職官員。

3月23日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫確認，俄總統可持續發展問題特別代表丘拜斯自願辭去該職務，並表示“他是否離開俄羅斯是他的私人事務”。

丘拜斯曾在1991至1994年擔任俄聯邦國有資產國家管理委員會主席，並隨後在葉利欽政府中擔任要職，負責俄羅斯的私有化，對蘇聯解體後向俄羅斯引入市場經濟和私有制產生重要影響，被稱為俄羅斯“私有化之父”。此外，他還是俄總統普京的“伯樂”之一，是普京進入葉利欽擔任總統的克里姆林宮的“引路人”。

普京和丘拜斯曾在普京“恩師”阿納托利·索布恰克（Anatoly Sobchak）身邊共事。在普京辭任聖彼得堡市第一副市長後，時任俄總統辦公廳主任丘拜斯將普京帶進了克林姆林宮，任命其為俄羅斯總統辦公廳總務局副局長。正因如此，普京才有了和葉利欽直接接觸的機會。

透露丘拜斯突發疾病被送入醫院消息的女主持人克謝尼婭·索布恰克則是阿納托利·索布恰克的二女兒。