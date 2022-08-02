首艘烏克蘭運糧船預計周三抵達土耳其

烏運糧船

土耳其國防部表示，俄羅斯入侵烏克蘭後的首艘烏克蘭運糧船於8月2日抵達土耳其海岸。這艘掛塞拉利昂旗的“拉佐尼號”貨輪裝載着2.6萬噸玉米正在從烏克蘭港口城市敖德薩駛往黎巴嫩。

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根據7月底達成的恢復烏克蘭糧食出口以應對全球糧食危機的協議條款，這艘貨輪將先在伊斯坦布爾停泊，接受一個特別聯合協調中心工作人員的檢查，以確定該船沒有搭載武器或其他非糧食物品。

這個中心的工作人員包括來自烏克蘭、俄羅斯、土耳其以及聯合國的官員，這也是達成協議的四方。

聯合國秘書長安東尼奧∙古鐵雷斯（Antonio Guterres）星期一表示，“拉佐尼號”貨輪“搭載着兩種緊缺的商品：玉米和希望。世界上數以百萬計依賴烏克蘭港口的順利運營而讓他們的家人有飯吃的人的希望”。

他補充說，“今天我們在敖德薩看到的只是一個重要起點，它也必須是給全球糧食市場帶來緩解和穩定的許多商船中的第一艘。”

古鐵雷斯表示，“確保糧食、化肥和其他糧食相關物品以合理價格供應給發展中國家是緊要的人道主義事情。瀕臨饑荒的民眾需要這些協議得以奏效以便活命。”

作為恢復糧食出口計畫的一部分，古鐵雷斯表示，聯合國的世界糧食計畫署將很快採購三萬公噸的烏克蘭小麥，並使用聯合國承租的一艘貨船將其運出烏克蘭。

運糧協議要讓貨輪從烏克蘭南部的港口安全穿越俄羅斯入侵烏克蘭之後就一直控制的黑海水域。

烏克蘭總統弗拉迪米爾∙澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在星期一晚的例行視頻演說中說，第一艘運糧船的啟運是“有可能阻止世界糧食危機惡化的第一個積極信號。”

但是，他認為應該監視好俄羅斯，以確保其遵守協議的條款。

“我們不能存有俄羅斯一定會停止試圖破壞烏克蘭出口的幻想，”他說。

克里姆林宮發言人德米特里∙佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期一向記者表示，首艘糧船啟運“非常正面”，而且有助於測試“伊斯坦布爾談判達成的機制”。

同在星期一，烏克蘭國防部長阿列克謝∙列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，基輔接收了更多來自美國的精確打擊火箭炮系統。烏克蘭認為美製的海瑪斯多管火箭炮系統對協助烏方阻止俄羅斯在烏東地區的進犯起了很大作用。

列茲尼科夫將這些軍援稱為“對北約東翼安全的又一筆投資，以及對歐洲民主的支持。”他在推特上感謝美國總統喬∙拜登、國防部長勞埃德∙奧斯汀（Lloyd Austin）以及美國人民。