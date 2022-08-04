前競選對手支持特拉斯出任英國下任首相：她是撒切爾和里根特質的精華

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英國前衛生大臣賽義德·賈維德（Sajid Javid）8月3日在《泰晤士報》撰文表示，支持其前競選對手、現任外交大臣麗茲·特拉斯（Liz Truss）成為新的保守黨黨魁，即英國下一任首相。由民間網站“保守黨之家”（ConservativeHome）周三發布的一項針對保守黨成員的最新民調顯示，特拉斯目前最有可能成為英國下一任首相，58%的受訪者支持她。

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繼英國國防大臣本·華萊士、英國議會下議院外交事務專責委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）和貿易政策國務大臣彭妮·莫當特（Penny Mordaunt）後，曾擔任英國衛生大臣及財政大臣的賽義德·賈維德周三公開表示，支持特拉斯接任首相一職。這使特拉斯在成為英國保守黨黨魁和新任首相的路上更進一步。

賽義德·賈維德在這篇題為：“麗茲·特拉斯是撒切爾和里根（特質）的精華”的文章中寫道：“即使按照近幾年的標準，我們的政治也在以非同尋常的速度發展。但是，如果認為一旦有了新的領導人，這種速度會在9月份突然放緩，那就錯了。”

賽義德·賈維德稱：“對新首相的直接考驗將是，第一，他/她能否重新團結黨內；第二，恢複目標感，用一個大膽的保守黨政策議程向公眾展示我們正在迎接我們時代的挑戰。這場競爭有時是傷痕纍纍和不愉快的，但有兩位非常可信的候選人已經通過它產生了。經過仔細考慮，我清楚地知道，麗茲·特拉斯最能通過這些考驗。”

賽義德·賈維德稱：“我第一次見到麗茲是在20世紀90年代，當時我們都是劉易舍姆（地區）的政黨活動家，自從2010年當選以來，我們一起在三位首相的內閣中任職。雖然這種廣泛的經驗對於從第一天起就開始工作至關重要，但我也看到，在政府工作的時間並沒有使麗茲的注意力和挑戰現狀的意願變得遲鈍。”

賽義德·賈維德稱：“下一任首相將面臨艱難的繁雜事務——從大流行病的恢復到停滯不前的生產力和不斷增長的政府的壓力。最重要的是，他/她必須有一個令人信服的計畫來解決通貨膨脹問題，幫助家庭解決生活費用。而且，他/她必須在這樣做的同時，密切關注中國和俄羅斯對西方的戰略挑戰。”

賽義德·賈維德稱：“應對這些挑戰，首先要解決經濟問題，這就是為什麼在這次競選開始時，我把重點放在提出一個新的經濟計畫上。保守派一直相信財政紀律——我在財政緊縮時期曾在財政部任職，後來擔任財政大臣，我在我們的最後一份宣言中為強有力的財政規則而奮鬥。但我們現在所處的環境需要一種新的方法。”

賽義德·賈維德表示：“從長遠來看，我們更有可能通過改善趨勢增長來實現財政的可持續性。只有讓增長恢復到金融危機前的水平，我們才有希望支持人們正確期待的高質量的公共服務。有些人聲稱，只有在我們有了增長之後才能減稅。我認為恰恰相反，減稅是增長的先決條件。當然，我們需要的不僅僅是這些，特別是重大的供應方改革，但現在減稅是必不可少的。政府中沒有無風險的選擇。然而，在我看來，不減稅會有更大的風險。”

賽義德·賈維德稱：“距離下一次大選只有兩年時間，存在一種誘惑，那就是‘化繁為簡’，為了長期的國家利益而避免任何短期的政治痛苦。我們必須拒絕這種做法。作為一個國家，我們正在夢遊般地進入一個大政府、高稅收、低增長的社會民主模式，這有可能使我們在2030年代成為一個中等收入經濟體，並喪失全球影響力和權力。”

賽義德·賈維德說：“這意味着（需要）深遠的改革，從醫療保健到教育，從住房到區域增長。這意味着要充分利用我們的脫歐機會——取消或修改歐盟法律，達成更多的貿易協議。如果我們能夠以大膽的議程更新我們的政府，保守黨仍然可以在下一次大選中擊敗工黨、自民黨和蘇格蘭民族黨——證據表明，麗茲是最適合這樣做的候選人。”

賽義德·賈維德表示：“作為一個時髦的大學生，我的書房牆上曾經掛着我最喜歡的兩個保守派的肖像：撒切爾和里根。撒切爾派的領導人有其存在的意義——頭腦清晰、財務嚴謹。也有（需要）里根派的時代——熱愛自由、陽光和樂觀。我們的黨和我們的國家現在需要這兩種本能的最佳組合。”

據英國天空新聞台最新報導，特拉斯在爭取成為下一任保守黨黨魁的過程中獲得了新的助力，因為她和競爭對手、前財政大臣里希·蘇納克（Rishi Sunak）準備在周四晚參加新一輪的電視辯論。

由民間網站“保守黨之家”（ConservativeHome）周三發布的一項針對保守黨成員的最新民調顯示，特拉斯目前最有可能成為英國下一任首相，58%的受訪者支持她。這是不到24小時內的第二次民意調查，表明特拉斯與蘇納克之間的差距正在擴大。

面對民調領先優勢，特拉斯則向支持者們表示，她“不認為任何事情是理所當然的”，而蘇納克的支持者、保守黨議員梅爾·斯特里德（Mel Stride）說，“結果仍然未定”。梅爾·斯特里德告訴天空新聞說：“我們知道，通過我們的議會議員在其成員中的工作，里希的位置比許多人想象的要強得多。”

不過，英國網站YouGov周二公布的一項針對保守黨成員的民意調查也顯示，特拉斯在保守黨黨魁的競選中對蘇納克的領先優勢擴大到34個百分點。

YouGov網站為《泰晤士報》進行的這項調查發現，60%的保守黨成員當下表示，他們將投票給外交大臣特拉斯，以接替約翰遜（Boris Johnson）擔任首相，而前財政大臣蘇納克只有26%的支持率。對此，特拉斯競選團隊的一位發言人說，民意調查顯示，“麗茲對英國的願景正在引起（保守黨）成員的共鳴。”