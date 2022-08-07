美國預計將再向烏克蘭提供10億美元軍援 瑞典宣布將在英國訓練烏克蘭士兵

美國/烏克蘭/俄羅斯

據路透社引述三位知情人士的話報導，美國政府對烏克蘭新一筆安全援助預計為10億美元，是迄今為止最大規模的對烏安全援助計畫，內容包括“海馬斯”（HIMARS）火箭炮彈藥和裝甲醫療運輸車等。該方案預計最早將於周一宣布，並將增加美國自2月24日俄羅斯入侵以來，已經給予烏克蘭的約88億美元的軍事援助。

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這些匿名的官員介紹稱，美國總統拜登（Joe Biden）尚未批准新一筆軍援計畫。他們提醒說，在拜登最終簽署命令之前，軍援金額和援助內容可能還會改變。但如果以目前的形式簽署，10億美元的對烏軍援將用於“海馬斯”（HIMARS）、挪威先進地對空飛彈系統（NASAMS）地對空導彈系統彈藥和多達50輛M113裝甲醫療運輸車的採購。白宮拒絕對該計畫發表評論。

在新的一攬子援助計畫公布前，美國國防部最近決定允許受傷的烏軍人員在德國拉姆施泰因空軍基地附近的一家美軍醫院接受治療。上周一，五角大樓還宣布了另一項對烏軍援計畫，價值高達5.5億美元，亦包括為“海馬斯”火箭炮提供額外的彈藥。

報導指，新的援助計畫將根據總統撥款權（PDA）提供資金，根據該授權，拜登可以在緊急情況下從美國武器庫存中轉移物品和服務，而無需國會批准。美國此前曾承諾向烏克蘭提供200輛M113裝甲運輸車。裝備有醫療設備的該裝甲運兵車可以使烏克蘭部隊在與俄羅斯的戰鬥中更具生存能力，獲救傷員可以被送到德國等地接受進一步治療。

此外，瑞典政府周日發表聲明宣布，已決定將派瑞典軍隊教官前往英國，為烏克蘭公民進行基本軍事訓練，然後他們可以在烏克蘭軍隊中服役。其目的是使烏克蘭能夠保持和加強其防禦能力。消息指，瑞典軍方將在2022年8月12日至12月31日期間向英國派遣多達120名教官，為烏克蘭公民進行基礎軍事訓練，分多輪訓練。

瑞典國防大臣彼得·霍特奎斯特（Peter Hultqvist）表示：“俄羅斯對烏克蘭的戰爭已經持續了五個多月，外界繼續支持烏克蘭爭取主權和自決權是極其重要的。”他指出，瑞典參與這項工作非常重要，瑞典教官將為加強烏克蘭的防禦能力作出貢獻。據了解，預計總共約有1萬名烏克蘭人將參加在英國的軍事訓練。

值得一提的是，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mychailo Podoljak）在接受德國《每日鏡報》最新採訪時再次呼籲，希望德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）政府對烏提供遠程火炮、多管火箭發射器、無人機、防空系統和裝甲車等武器。朔爾茨此前曾多次被指責阻撓向烏克蘭提供德制武器。