《時代周報》：與中國打貿易戰會讓德國損失繁榮富裕

經濟

台海局勢緊張引發德國多方焦慮。據德國廣播電台報道，社民黨外交政策專家邁克爾羅特（Michael Roth）警告民主國家不要讓獨裁政權的邏輯來決定自己的政策。他建議不要在中國面前犯下和在俄羅斯面前一樣的錯誤，要使供應鏈多樣化，並及時減少戰略依賴性。他指出，“我們對中國有巨大的依賴性。”

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據德國《時代周報》報道，根據德國知名Ifo經濟研究所周一推出的研究報告，若和中國發生貿易對抗，德方的經濟損失將是英國脫歐帶來損失的六倍。其中，汽車行業將首當其衝。德國汽車製造業產值將減少8.5%，即83.06億美元。此外，運輸設備製造商和機械設備製造商也將遭受重創，產值分別減少15.29億和52.01億美元。如果雙方均採取更高的進口關稅及其他貿易保護措施，這會使德國的國內生產總值下降0.81%。研究者強調，這還僅僅是可預期到的損失的下線。

研究人員指出，去除全球化會使德國變窮。“企業不應在非必要情況下離開重要貿易夥伴，而應同時倚重其他國家的前期產品，以減少對某些市場和專制政權的片面和危險的依賴。”該研究報告還指出，作為出口國，如果德國要調整自己的商業模式，將供應鏈國有化，不是一個有助於經濟發展的解決模式。

《時代周報》總結說：去除全球化會危害德國的政治穩定。和象中國這樣的集權國家脫鉤會讓德國損失繁榮富裕。

《南德意志報》表示，和中國打貿易戰，不會有贏家，只會有輸家。