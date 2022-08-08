美國對烏追加價值10億美元軍援 逾50國已向烏克蘭提供安全援助

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美國國防部8月8日通過聲明宣布，將再向烏克蘭提供一批價值10億美元的軍事援助。其中包括更多的“海馬斯” (HIMARS)火箭炮彈藥、75000發155毫米火炮彈藥等軍事物資。據悉，已有包括美國在內的50多個國家向烏克蘭提供了安全援助。美國國際開發署（USAID）當天還發表聲明，表示將會向烏克蘭政府額外提供45億美元資金，令美國自今年2月俄烏戰爭爆發以來，對烏克蘭政府的直接預算支持總額將增加至85億美元。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一通過聲明表示：“對烏克蘭的無端和野蠻攻擊已近六個月，俄羅斯繼續破壞烏克蘭的城鎮和村莊。拜登總統已經明確表示，我們將繼續支持烏克蘭人民保衛他們的國家免受俄羅斯侵略，只要他們需要。”

布林肯稱：“作為這些努力的一部分，根據總統的授權，今天我授權利用這一權力進行我們最大的一次美國武器和裝備的抽調。這是自2021年8月以來的第18次抽調，金額高達10億美元，包括來自美國國防部庫存的武器、彈藥和設備，用於烏克蘭的自衛。”

布林肯稱：“這個一攬子計畫提供了大量額外的彈藥、武器和設備，烏克蘭人正如此有效地使用它們來保護自己，並將使美國自本屆政府開始以來對烏克蘭的安全援助總額達到約98億美元。”

布林肯表示：“美國與來自50多個國家的盟友和夥伴站在一起，提供重要的安全援助，支持烏克蘭捍衛其主權和領土完整，反對俄羅斯的侵略。隨着這場戰爭的延伸，烏克蘭軍隊和人民的勇氣和力量變得更加明顯，也更加不同尋常。我們將繼續與烏克蘭密切協商，並增加額外的可用系統和武器，以在戰場上發揮作用並加強烏克蘭在談判桌上的最終地位。我們與烏克蘭團結一致。”

據美國國防部介紹，美方此次對烏提供的一攬子軍援計畫包括：更多的“海馬斯”火箭炮彈藥、75000發155毫米火炮彈藥、20套120毫米迫擊炮系統和20000發120毫米迫擊炮彈藥、挪威先進面空導彈系統(NASAMS)的彈藥、1000套“標槍”反坦克導彈系統和數百套AT4反裝甲系統、50輛裝甲醫療車、克萊莫人員殺傷地雷、C-4炸藥、爆破彈藥和爆破設備、醫療用品，包括急救箱、繃帶、監視器和其他設備。

五角大樓表示：“自拜登政府上台以來，美國現在總共承諾向烏克蘭提供約98億美元的安全援助。自2014年以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過118億美元的安全援助。為了滿足烏克蘭不斷變化的戰場要求，美國將繼續與其盟國和夥伴合作，向烏克蘭提供經過校準的關鍵軍事武器，以發揮其作用。”

就這一消息，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍後通過推特回應稱：“我感謝美國人民和拜登總統本人向烏克蘭提供另一批史無前例的10億美元安全援助計畫。這種援助的每一美元都是朝着擊敗侵略者邁進的一步。我們將永遠銘記在最需要的時候美國的領導和支持！”

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）同樣在推特上寫道：“美國繼續支持烏克蘭與恐怖主義國家俄羅斯的鬥爭。我們感謝10億美元的額外安全援助。新的一攬子計畫滿足了我們在前線的最關鍵需求。非常感謝美國總統喬·拜登、國防部長勞埃德·J·奧斯汀三世和所有的美國人民!”

美國國際開發署周一還發表聲明宣布，該機構經與美國財政部協調，正在向烏克蘭政府提供額外的45億美元的直接預算支持，“以幫助緩解普京的野蠻侵略戰爭造成的嚴重預算赤字。烏克蘭政府將分批收到這筆資金，從8月份開始支付30億美元。這筆捐款是在國會兩黨的慷慨支持下實現的。”

聲明稱：“美國通過世界銀行提供的這些資金使烏克蘭政府能夠維持對其人民的基本職能，包括對自戰爭開始以來進一步陷入貧困的烏克蘭人、殘疾兒童和境內流離失所者的社會和財政援助。一旦這些額外的資金被完全支付，美國政府將向烏克蘭政府提供85億美元的直接預算支持。”

聲明稱：“今天提供的資源建立在以前的預算支持之上，使烏克蘭政府能夠履行核心職能——例如，保持醫院、學校和其他關鍵基礎設施的天然氣和電力供應，支持向公民提供人道主義物資，並繼續支付公務員、醫療工作者和教師的工資。世界銀行實施的強有力的保障措施，加上美國國際開發署資助的、嵌入烏克蘭政府內部的第三方專家監督，確保了這些資金使用的問責制和透明度。”