[視頻]面對俄羅斯天然氣減供，歐洲各國宣布節約措施

天然氣/俄羅斯

俄烏戰爭持續，俄羅斯將天然氣作為勒索歐洲的手段，不斷減少輸往歐洲各國的天然氣數量。為此，歐洲紛紛制定節約措施，減少能源消費。根據歐盟27國達成的協議，各成員國需要在2021年8月到2022年3月之間減少15%的天然氣消耗。

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氣候變化導致了這個炎熱的夏天，而缺少天然氣可能讓歐洲迎來一個寒冷的冬天。隨着俄烏戰爭的持續，以及世界各國的俄羅斯制裁的逐漸生效，俄羅斯方面將歐洲國家對其能源的依賴作為表達自己訴求的“槓桿”。

自從戰爭爆發以來，俄羅斯持續減少輸往歐洲各國的天然氣數量。以從俄羅斯維堡出發，經波羅的海最終到達德國的天然氣管道的北溪一號（Nord Stream 1）為例，自從2月24日戰爭爆發以來，俄羅斯方面多次削減其輸氣量，截止目前其輸氣量僅有其設計流量的20%。

儘管俄羅斯總統普京多次在公開場合保證俄羅斯的主要天然氣出口商強調俄羅斯的主要天然氣出口商，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將履行與歐洲國家的供應合同，保證對西歐的天然氣供應。但殘酷的現實反覆警醒歐洲國家，如果希望可以順利度過這個冬天，必要的準備必不可少。

在具體措施方面，為了保證今年冬天的能源供應，歐洲國家只要從“開源”和“節流”兩個方面入手。

在“開源”方面，以法國為例，主要通過擴展天然氣進口來源。法國加大了從挪威、阿爾及利亞以及卡塔爾等國的天然氣進口力度。此外，為了適應天然氣進口方式由管道運輸向海運的變化，法國提出了在法國西部港口城市勒阿弗爾（Le Havre）建造新的浮動平台，將液化天然氣（LNG）還原，以便於後續使用。

而在節流方面，根據歐盟27國能源部部長與7月份達成的協議，歐盟各國制定了減少15%的天然氣使用量的目標。具體措施如何，又將是否能夠真正避免一個寒冷的冬天？

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