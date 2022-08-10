俄羅斯闖入直播室抗議侵烏戰爭女記者今被捕

俄羅斯/奧夫西安尼科娃

俄羅斯記者瑪麗娜-奧夫西安尼科娃（Marina Ovsiannikova）因在俄羅斯國家電視台新聞節目中高舉反對侵略烏克蘭戰爭的抗議標語牌而成名，她的律師2022年8月10日報告說，她終因 "詆毀 "俄羅斯軍隊而被捕，面臨司法審判。

俄羅斯記者瑪麗娜-奧夫西安尼科娃（Marina Ovsiannikova）因在俄羅斯國家電視台新聞節目中高舉反對侵略烏克蘭戰爭的抗議標語牌而成名，她的律師周三報告，她終因 "詆毀 "俄羅斯軍隊而被捕。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯女記者因反對在烏克蘭的侵略戰爭而被捕。她的律師稱，官方調查人員已經對奧夫西安尼科娃進行了調查，罪名是散布關於俄羅斯軍隊的虛假信息。律師說：“她已經被逮捕了。”

據消息人士說，調查人員現在必須決定，兩個未成年孩子的母親瑪麗娜-奧夫西安尼科娃是被還押還是在審判前保持自由。

自7月底以來，奧夫西安尼科娃已經因 "詆毀 "俄羅斯軍隊而被罰款兩次，特別是基於在社交網絡上發表的批評侵略烏克蘭戰爭的信息。6個月內的兩次定罪為刑事立案鋪平了道路，可能會導致更嚴重的法律後果。

3月中旬，Ovsiannikova在一個親克里姆林宮的電視台的新聞廣播中突然闖入該電視台的拍攝現場，從而變得舉世聞名。在抗議講話中，她手持標語牌，譴責當局對烏克蘭的侵略戰爭和受當局權力控制的媒體的 "謊言宣傳"。她的行動圖像傳遍了全世界。在俄羅斯壓制所有批評聲音的背景下，許多人都稱讚她的勇氣。

然而，她並沒有得到俄羅斯反對派的一致支持，一些人仍然指責她為克里姆林宮的喉舌Pervy Kanal工作的那些年。

據法新社，奧夫西安尼科娃出國在國外工作了幾個月，特別是為德國報紙《世界報》工作後，她在7月初宣布，她已返回俄羅斯，以解決她兩個孩子的監護權糾紛。

俄羅斯多年來一直在鎮壓批評克里姆林宮的聲音，自侵略攻擊烏克蘭以來，當局大大加強了對那些反對俄羅斯當局的人的打擊武器。