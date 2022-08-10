拜登簽署芬蘭瑞典加入北約議定書 北約突破性邁出一步

芬蘭瑞典加入北約

美國總統拜登8月9日下午在芬蘭和瑞典駐美大使見證下，正式簽署美國支持兩國加入北約組織的批准書，並將提交北約。美國是30個北約成員國中第23個正式簽署批准書的國家，把北約這個共同防禦聯盟自1990年代以來最重大的擴充向前推動了一步。

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芬蘭與瑞典加入北約獲得了美國國會廣泛的支持。8月3日，國會參議院通過決議，批准芬蘭和瑞典加入北約的申請。拜登在簽字前還與芬蘭及瑞典領導人通話，並敦促剩下的七個北約成員國儘快完成批准程序。

芬蘭和瑞典原本奉行不結盟的中立政策，但在俄羅斯今年2月下旬大舉入侵烏克蘭之後，感受到自身受到的威脅，5月正式申請加入北約。北約7月5日簽署了芬蘭和瑞典加入北約議定書。按照程序，北約成員國將各自對議定書予以審批。

拜登總統在簽署議定書前發表講話表示，美國與盟國及夥伴一起，“將書寫我們希望看到的未來”。在普京治下的俄羅斯打破歐洲的和平與安全、在獨裁者挑戰基於規則的國際秩序的基石的這一時刻，這個跨大西洋的軍事聯盟的實力及美國對北約的承諾，比以往任何時候都更加重要。

拜登還說，無論是過去還是現在，這都是北約的一個分水嶺，不僅對歐洲和美國，而且對全世界都是一個更大的安全和穩定的分水嶺。美國批准議定書讓瑞典和芬蘭加入北約又邁出了重要的一步。

俄羅斯總統普京一直堅決反對任何北約擴充，稱之為帝國主義的威脅。但是，分析人士表示，俄羅斯入侵烏克蘭帶來的一個意想不到的效果是北約空前的團結，因為它們擔心俄羅斯可能進攻附近的其他國家。芬蘭與俄羅斯有800英里長的邊界。

拜登在講話中還表示，普京以為他可以分裂北約。但是相反，他得到了他最不想要的東西。

按照北約章程，任何歐洲國家都可以申請加入北約，只要這個國家能夠展示可以滿足成員國的責任，比如在經濟和軍事上做出貢獻，包括將國民生產總值GDP的2%用於國防，同意北約共同防禦規則，即要求所有成員國保衛受到攻擊的一個成員國。芬蘭和瑞典即將成為北約的第31和第32個成員國。

北約最近一次擴充是在2020年3月，當時北馬其頓正式加入北約。此外，波黑、格魯吉亞以及烏克蘭都表示過加入北約組織的興趣。