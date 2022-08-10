烏克蘭：紮波羅熱核電廠遭攻擊風險非常高

紮波羅熱核電廠遭攻擊風險

烏克蘭國家核電公司負責人柯亭9日警告，烏克蘭南部俄羅斯軍隊佔領區內紮波羅熱核電廠遭砲火擊中的風險“非常高”，並表示基輔在冬季前重新控制這座核電廠非常重要。10日，七國集團指責俄羅斯“故意讓該地區處於危險境地”，並要求其“立即把和法所有權歸還給烏克蘭，不要讓紮波羅熱核電站失控”。

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柯亭（Petro Kotin）接受路透社訪問時說，上周俄軍的攻擊已損壞紮波羅熱核電廠連接烏克蘭電網的3條線路，俄羅斯希望將這座電廠連接到其電網。

柯亭稱，最近俄軍砲擊時，有些砲彈落在用過核燃料儲存設施附近，那個區域有174個裝有高輻射性物質的容器。他警告這些容器被擊中很危險。

柯亭說：“這是…核電廠所有東西裡輻射性最強的物質。這將（意味）這個地方四周將遍布（這物質），接著會出現輻射雲，而後天氣將決定…那個雲會飄向何方。”

他說：“風險非常高。”

柯亭稱，俄羅斯希望將這座電廠連接到其電網，這在技術上很不容易，需要將核電廠與烏克蘭系統分離，然後才能逐漸連接到俄羅斯的系統。

他說，這座核電廠有6個反應爐，戰前提供烏克蘭20-21%電力需求。核電廠迫切需要進行翻新。

柯亭說：“為迎接冬季到來，我們迫切需要將這些俄羅斯人趕走，然後翻新基礎設施。”他說，目前大約有500名俄軍士兵連同重型車輛在核電廠裡，電廠被當成基地使用。

柯亭說，最好的解決方法是讓俄軍撤出，並將核電廠交還烏克蘭控制。他說，可以派維和部隊前來守衛電廠，“終極解決方案是撤走士兵及所有武器。這便徹底解決紮波羅熱核電廠的安全問題”。

另據美聯社報導，烏克蘭空軍10日表示，9架俄羅斯戰機在克里米亞薩基（Saki）空軍基地的大爆炸中被摧毀。有人猜測這是烏克蘭攻擊的結果，果真如此將代表戰爭顯著升級。

俄羅斯否認有任何飛機在9日的爆炸中受損，也否認發生任何攻擊。烏克蘭官員並未公開聲稱對爆炸事件負責，僅嘲笑俄羅斯解釋是薩基空軍基地彈藥起火爆炸的說法。

莫斯科官員一直警告烏克蘭，對克里米亞的任何攻擊都將招致大規模報復，包括攻擊基輔的“決策中心”。