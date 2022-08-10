美國再增援款助烏克蘭排拆俄羅斯炸彈與地雷

烏克蘭/排雷

頓涅茨克州科斯蒂亞尼夫卡一棟公寓遭俄羅斯軍隊轟炸打擊。 2022年8月6日照片

美國將撥款8900萬美元，用於資助100個拆除地雷小組，及提供更多烏克蘭人員訓練和裝備以從事這種危險的排雷工作。據烏克蘭當局估計，俄羅斯軍隊在烏克蘭1600萬公頃土地上布有地雷。據美國官員揭露，俄軍撤離前設置簡易地雷，隱藏在糧食設施、車廂、洗衣機、門口、醫院病床，甚至是戰鬥死亡的屍體上。

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美國宣布將提供烏克蘭8900萬美元，用以拆除俄羅斯軍隊布置的地雷。據美國國務院在聲明中說：「俄羅斯對烏克蘭展開非法、無端的進一步侵略，已在烏國大片土地上布置地雷、未爆彈藥和簡易爆炸裝置。」

據聲明指出：「這些爆炸性危險物品令農人難以進入農田、延誤重建工作、妨礙流離失所的民眾返回家園，並持續導致無辜的烏克蘭平民百姓遭殺害與重傷。」

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，但他們在進攻北部受挫被迫撤離後，布置大量地雷和其它爆炸裝置。據美國官員表示，俄軍撤離前設置簡易地雷，隱藏在糧食設施、車廂、洗衣機、門口、醫院病床，甚至是戰鬥死亡的屍體上。

據美國官員說，在基輔西邊、有數百名平民遭俄軍屠殺的布查鎮（Bucha），1個家庭在10歲大女兒的鋼琴中發現1枚炸彈。

法新社說，根據美國國務院披露，自3月底以來，烏克蘭已拆除16萬個左右地雷，不過約500萬烏克蘭人民仍居住在深受俄軍地雷威脅的地區。