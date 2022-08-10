[視頻] 克里米亞半島：俄羅斯軍事基地彈藥庫發生爆炸

克里米亞/俄羅斯

當地時間8月9日下午，於2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島上發生數起爆炸。俄羅斯方面表示爆炸發生在其軍用機場的彈藥庫，但表示爆炸的原因為消防事故。

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“烏克蘭國防部提醒所有人，（俄羅斯）佔領軍出現在烏克蘭的克里米亞半島與旅遊高峰期不相符。”在俄烏戰爭持續僵持的當下，烏克蘭國防部在推特上發布了這樣的推文。在文字之外，烏克蘭國防部選配的圖片中央遠處是爆炸產生的硝煙，近處則是遊客在沙灘上愜意的度假休息。

爆炸發生在當地時間8月9日下午，根據俄羅斯軍方的說法，爆炸的具體地點位於克里米亞半島上俄軍軍事基地的彈藥庫。

根據俄羅斯軍方發布的消息，爆炸截至目前造成了一人死亡，以及多人受傷，但俄羅斯方面表示爆炸產生的原因是“彈藥自爆”，並且否認爆炸與導彈襲擊或者炮擊有關。

路透社報道指出，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在爆炸發生後幾個小時發布的每日講話視頻中沒有明確提到爆炸，但提到了克里米亞，他指出：“這場由俄羅斯發起的針對烏克蘭和整個自由歐洲的戰爭從克里米亞開始，會將以克里米亞的解放告終。”

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