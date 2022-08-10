G7指控俄羅斯佔領紮波羅熱核電站遺害

烏克蘭/俄羅斯/紮波羅熱核電站

世界工業七國集團周三指責俄羅斯軍隊佔領紮波羅熱核電站，並對周圍的烏克蘭地區造成危害。G7要求俄羅斯將該核電站歸還烏克蘭。

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G7 指控俄羅斯佔領紮波羅熱核電站危及該地區.

據G7聲明說，"我們要求俄羅斯立即將紮波羅熱核電站的全部控制權歸還給合法的主權所有者烏克蘭，"七國集團在擔任七國集團主席的德國發表的一份聲明中寫道，"該組織說：“正是俄羅斯對該工廠的持續控制致使該地區處於危險之中。”

據七國集團說：操作紮波羅熱核電站的烏克蘭人員必須能夠在不受到威脅或壓力的情況下履行他們的職責。

七國集團還深切關注俄羅斯軍隊對烏克蘭核設施的 "安全 "構成的嚴重威脅。

據同一消息來源稱，莫斯科軍隊對這些地區的佔領 "大大增加了核事故或核事件的風險"，並 "危及烏克蘭人民、鄰國和國際社會"。

烏克蘭的紮波羅熱核電站是莫斯科和基輔之間相互指責的對象，雙方都聲稱對方上周炮擊了該核設施，但沒有獨立消息來源可以證實。

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據法新社說，周二晚間，烏克蘭運營商Energoatom聲稱，俄羅斯軍隊正準備將紮波羅熱核電站與克里米亞（2014年被莫斯科吞併的半島）連接起來，並在調整發電輸電方向的過程中對紮波羅熱核電站進行破壞。