拉脫維亞議會宣布俄羅斯為支持恐怖主義國家

拉脫維亞/俄羅斯

拉脫維亞議會今天在其官方網站上發表聲明，稱俄羅斯是 "恐怖主義的國家支持者"，俄羅斯在烏克蘭的行動構成 "針對烏克蘭人民的種族滅絕"。對此，烏克蘭立即對此表示歡迎，但俄羅斯則予以譴責。

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拉脫維亞議會宣布俄羅斯為支持恐怖主義的國家。在這一宣布文中，拉脫維亞議會 "承認俄羅斯是一個支持恐怖主義的國家，並呼籲其他國家贊同這一觀點，表達這一觀點。

據法新社報道稱，拉脫維亞議員將 "俄羅斯出於政治動機對平民實施的暴力 "等同於 "恐怖主義"。他們說，特別是，俄羅斯正在使用國際禁止的彈藥 "散布恐懼和殺害平民"。拉脫維亞的議會聲明說，俄羅斯 "利用民眾痛苦和恐嚇作為工具，試圖削弱烏克蘭人民和武裝部隊的士氣，並使烏克蘭國家的運作陷入癱瘓，以便佔領烏克蘭"。

拉脫維亞議會還呼籲歐盟停止向俄羅斯和白俄羅斯公民發放旅遊簽證。

拉脫維亞議員還強調，俄羅斯的入侵是 "在白俄羅斯政權的支持和參與下 "進行的，並呼籲國際社會對白俄羅斯實施與對俄羅斯採取的相同制裁。

該議案得到了67名議會議員的支持。拉脫維亞議會總共有100名議員。親俄羅斯的和諧黨議員棄權，他們選擇避免就該議案發表意見。

烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kouleba周四表示，他感謝拉脫維亞議會，稱該聲明是及時的。他說："俄羅斯因其在烏克蘭和其他地方的行動，早就應該得到這種地位，"他呼籲 "其他國家和組織效仿拉脫維亞的做法。

法新社說，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞-紮哈羅娃說，拉脫維亞的聲明除了 "主要的仇外心理 "之外沒有其他實質內容。在電報群Telegram上發布的信息中，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞-紮哈羅娃將該議案描述為值得 "稱為（......）新納粹 "的 "思想家"。