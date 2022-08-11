普京推手 俄羅斯開展“清美”文化大革命

俄羅斯/文化革命

俄羅斯因發動對烏克蘭侵略戰爭而遭到西方世界制裁，在國際陷入空前孤立。然而，跡象顯示，俄羅斯當局推動"利用遭孤立的優勢，重新連接俄羅斯的傳統"運動，法新社報道稱是發動保守的文化大革命。

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俄羅斯正在進行一場保守的 "文化革命"。據法新社今天報道稱，由於在烏克蘭的侵略戰爭，俄羅斯與西方世界日益隔絕，莫斯科乘機發起了一場保守的 "文化革命"，看起來更像是一場藝術大清洗。

俄羅斯總統普京多年來一直被稱作是 "傳統價值觀 "的守護者，面對被描繪成頹廢的西方，與歐洲國家和美國的外交危機，恰好給普京新的機會。在這種加劇的對俄羅斯傳統保守價值觀的崇拜中，支柱是東正教信仰、愛國主義和克里姆林宮眼中的 "歷史真相 "的捍衛。

俄羅斯當局要求文化界發揮主導作用。

俄羅斯電影明星謝爾蓋-貝茲羅科夫（Sergei Bezroukov）由於公開支持對烏克蘭的軍事入侵而成為歐盟不受歡迎的人，他卻說，“我們必須利用被孤立的機會，重新回歸我們的傳統。” 這位48歲的演員在他領導的莫斯科Gubernsky劇院對法新社記者批評說，"30年來，我們一直生活在美國的宇宙驚訝中。現在是創造我們自己的時候了。 " 他說，"要回到蘇聯是不可能的，但我們可以恢復對俄羅斯的信心（......），並停止瞧不起我們的真正價值觀。而'愛國者'這個詞不應該再是一種侮辱。"

法新社說，和他一樣，許多俄羅斯名人現在都為侵略烏克蘭和隨之而來的保守主義轉變歡呼。愛德華-博亞科夫（Eduard Boiakov）就感嘆道："我們正在目睹的史詩般的事件將催發起一場真正的保守主義革命。 "他是俄羅斯新戲劇節的創建者，更是俄羅斯侵略烏克蘭軍事行動的熱情捍衛者。

與此同時，俄羅斯的另一方面，公開批評侵略烏克蘭戰爭的名人現在都被列入黑名單。

俄羅斯主要的搖滾樂出版公司Navigator Records的主管Alexei Kozin告訴法新社："自2月以來，已有100多場音樂演出被取消。據他說，在這些圈子裡流傳的一份 "黑名單 "包括大約40名音樂家，其中包括搖滾歌手尤里-謝夫丘克，他在5月的一場音樂會上指責克里姆林宮 "殺害年輕的俄羅斯人和烏克蘭人"。

7月底，親克里姆林宮的議會團體 "公正俄羅斯 "的負責人謝爾蓋-米羅諾夫呼籲制定一份 "愛國藝術家白名單"，向公眾解釋 "當今俄羅斯藝術界誰是誰"。

俄羅斯當局已經開始讓劇院遵守規定。

6月底，莫斯科市議會沒有與三個新戲劇劇院的藝術總監續簽合同，其中包括導演基里爾-謝爾布列尼科夫的果戈理中心，因為他反對在烏克蘭的戰爭。市長辦公室解釋說："合同已經到期，"該辦公室在3月份已經宣布了五個劇院的合並，以 "優化 "系統。

"果戈理中心劇作家瓦列里-佩切斯金告訴法新社：“政府不再需要挑釁性的藝術，更喜歡安靜的，甚至是無聊的，但令人放心的藝術。”他預計，“因此，劇院將回到偉大的經典作品，電影院將回到安逸的喜劇，博物館將回到平衡的展覽。”

當局還取消了一些展覽，例如俄裔美國藝術家格里莎-布魯斯金的展覽，該展覽致力於 "意識形態及其神話"，由於 "技術原因 "於4月關閉，比原計畫提前了三個月。

據現已流亡的《Teatr》雜誌主編瑪麗娜-達維多娃在社交網絡上警告說，"在烏克蘭戰爭中，一場文化革命卻正在俄羅斯發生。"

俄羅斯保守派周刊《專家》的奧爾加-安德烈耶娃說：“經過30年的親西方自由主義，俄羅斯正在進行一場保守主義革命。”她告訴法新社，“這是俄羅斯在西方人和斯拉夫主義者之間永恆鬥爭道路上的關鍵時刻，而這場鬥爭起源於19世紀。”

法新社說，普京自己已定下基調。3月，普京呼籲國家 "凈化 "那些 "在這裡掙錢，卻在那裡（西方）生活，甚至不是地理意義上的生活，而是根據他們的思想，根據他們的奴性良知。7月，普京接管了新的青年運動Bolshaya Peremena的領導權，這讓人想起蘇聯的 青少年"先鋒隊"。

法新社說，而作為這一轉變的象徵，在6月底開始流通的新的100盧布紙幣上，無名戰士的紀念碑已經取代了大劇院基座上的希臘藝術之神阿波羅。