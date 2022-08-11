朔爾茨呼籲德國企業減少對中國的依賴

能源危機

據德國電視一台、德國廣播電台、N-TV電視台綜合報道，周四在柏林傳統的夏季新聞發布會上，德國總理朔爾茨就能源危機，烏克蘭戰爭等當前政治問題接受了記者提問。他呼籲德國企業減少對中國的依賴，並為從南歐象中歐鋪設輸氣管道做了廣告。

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朔爾茨表示，減少對進口的依賴已成為德國國家戰略的一部分。他呼籲德國企業不要過於依賴中國，而是要依賴多樣化的供應鏈。在談到對中國的新的依賴性問題時，例如中國供應的太陽能和風能的重要組成部件，朔爾茨說，無論在供應鏈還是出口問題上，都應該依靠多個合作夥伴。他還說，“我相信德國經濟界現在已經做出了正確決定。”

就烏克蘭戰爭，朔爾茨表示，德國將繼續堅定地支持烏克蘭。他再次譴責了俄羅斯入侵烏克蘭，說這代表了一個歷史轉折點。俄羅斯總統對這場戰爭負有責任。就對烏克蘭的武器供應，他說，德國政府正在“通過提供非常非常多、射程廣泛、非常有效的武器來大規模打破以往的做法。在不久的將來，我們還會繼續這樣做。”他還說，只能在烏克蘭同意的情況下才能結束戰爭，而不是由俄羅斯獨裁決定和平什麼時候能夠到來。

就天然氣危機，朔爾茨希望從南歐鋪設向中歐輸氣的管道。他建議從葡萄牙和西班牙經由法國向中歐輸送天然氣。他說，這個管道早就應該建造。它能“為解決供應瓶頸，緩解局勢和減輕負擔帶來巨大貢獻。”他說，他已在西班牙、葡萄牙、法國同事以及歐盟委員會主席面前為這一管道項目做了廣告。他還表示，德國會有足夠的天然氣，但其價格會上漲。

從西班牙到法國南部的天然氣管道midCat項目，幾年前被叫停，因為當時認為它不經濟，也因為來自俄羅斯的天然氣更便宜。鑒於俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，歐洲現在力圖擺脫對俄羅斯能源的依賴。該管道建設時間至少還需要兩年，西班牙希望歐盟資助建設。