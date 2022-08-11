紮波羅熱核電站周圍再遭炮擊

紮波羅熱核電站

聯合國秘書長古特雷斯周四發表聲明，，他向各相關方發出呼籲，要根據常理，保持理智，不要採取任何行動，危及這座歐洲最大核電站的實體完整、安全性與受保護狀況。國際原子能機構（IAEA）總幹事周四對聯合國安理會說：情況危急；必須允許國際原子能機構儘快在紮波羅熱執行任務。

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烏克蘭總統澤連斯基在每日視頻講話中說：“全世界必須立即作出反應，驅趕駐紮在紮波羅熱發電廠的士兵，”這是位於烏克蘭南部的歐洲最大發電廠，自 3 月 4 日以來一直被俄羅斯軍隊佔領。澤連斯基表示： “只有俄羅斯軍隊完全撤出（……）才能保證整個歐洲的核安全”。

聯合國秘書長古特雷斯指出，令人遺憾的是，過去幾天紮波羅熱核電站的局勢非但沒有緩和，反而有報道稱又發生了令人深感擔憂的事件。他說，“如果繼續這樣下去，可能會導致災難。”

古特雷斯因此呼籲立即停止所有在該核電站周邊展開的軍事行動，並且不要把核電站設施或周圍環境作為打擊目標。

他同時敦促所有軍事人員和設施從核電站撤離，並且避免向核電站再部署任何軍事力量或設施。他還強調，“紮波羅熱核電站決不能成為任何軍事行動的一部分，現在恰恰需要在技術層面達成緊急的協議，為保障該區域的安全設立非軍事化的安全邊界。

古特雷斯表示，聯合國繼續全力支持國際原子能機構的重要工作及其為紮波羅熱核電站安全運行所作的努力。他敦促各方允許國際原子能機構工作組能夠立即、安全且不受限制地進入核電站。

古特雷斯最後強調，“我們必須清楚的是，任何對紮波羅熱核電站或對烏克蘭及其他地方的核設施存在的潛在破壞都有可能導致災難性的後果。而承擔後果的不光是核電站周邊，還包括整個地區及更大的範圍。這種情況是完全不能接受的。”

周四下午，安理會計畫就紮波羅熱核電站的情況召開緊急會議，國際原子能機構總幹事格羅西預計將做情況通報。

在上周末，位於烏克蘭南部的紮波羅熱核電站遭到炮擊，俄羅斯和烏克蘭方面相互指責對方發射了炮彈，但雙方均否認對該事件負責。

雖然自戰爭初期以來，這座歐洲最大的核電站一直處於俄羅斯的控制之下，但烏克蘭的技術人員在負責核電站的運行。

國際原子能機構專家經過初步評估認為，儘管核電站有幾根支柱出現裂口，但其安全和受保護的情況似乎保持穩定，暫時沒有迫在眉睫的威脅。